Украинская телеведущая Маша Ефросинина всегда появляется в кадре с аккуратным и стильным маникюром. Звезда не только стала амбассадором бренда F.O.X, но и представила коллекцию гель-лаков в коллаборации с ним.

Телеведущая, актриса и блогер лично выбрала 20 уникальных оттенков, F.O.X превратили в палитру гель-лаков. Новую коллекцию TM F.O.X и Маша Ефросинина посвятили современным женщинам – независимым, вдохновенным, умеющим любить и соблазнять.

Вам будет интересно: Звезда сериала "Папик" снялась в образе эльфа для коллаборации с бьюти-брендом: волшебные фото

Гель-лаки для маникюра от F.O.X и Маши Ефросининой

На своей инстаграм-странице Маша опубликовала фотографию, на которой позировала с лаком для ногтей в золотистой упаковке. В публикации звезда написала, что впервые сделала маникюр в 13 лет.

Я грызла ногти до крови, и моя мудрая Мама не стала меня ругать, намазывать пальцы перцем, ставить ультиматумы, а отвела меня в парикмахерскую. Там тетка с модной химией-кублом на голове долго распаривала в кипятке мои руки,

– начала рассказ о своем первом маникюре Маша Ефросинина.

Также телеведущая добавила, что маникюр стал первым и очень важным бьюти-ритуалом в ее жизни, и является таковым до сих пор. Она призналась, что много экспериментировала с наращиванием ногтей, акрилами, гелями, длиной и формами, чтобы найти то, что будет подходить ей идеально.

Вместе с F.O.X Маша создала весенне-летнюю палитру из 20 самых модных и красивых оттенков, включая главные цвета года по версии Pantone. Гель-лаки обладают свойством поверхностного натяжения и высокой пигментацией, что позволяет наносить материал одним слоем. Они самостоятельно выравниваются, а консистенция не затекает на кутикулу и боковые валики.