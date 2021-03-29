Дарья Петрожицкая – молодая украинская актриса, популярность которой принесла главная роль в сериале "Папик". Кроме киносъемок, она также сотрудничает с косметическими брендами. Среди них Kryolan, для рекламной фотосессии которого она перевоплотилась в образ магического эльфа.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая опубликовала на своей странице в инстаграме, где у нее более 230 тысяч подписчиков, кадры из фотосессии для бренда профессиональной косметики из Германии Kryolan. Девушка позировала в необычном нежном наряде и с экстравагантным макияжем.

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Дарья Петрожицкая в образе эльфа для бьюти-бренда Kryolan

Фотосессия Дарьи Петрожицкой в образе эльфа для официального дистрибьютора профессиональной косметики из Германии Kryolan Ukraine – это результат коллаборации талантливых мастеров. Среди них стилист Анна Гончарова, визажистка Ольга Мишура, стилист причесок Юлия Ксенита, фотограф Вадим Симпс, а за спецэффекты отвечали Екатерина Струкова и Катя Манькус.

Лицо украинской актрисы украсил модный макияж глаз: графические стрелки на верхнем веке и под глазами, основой для которых послужил коричневый оттенок теней. В частности, звезде создали эффектный грим – заостренные уши, как у эльфа. Ее образ дополнила стильная укладка в виде легких объемных локонов.

Наконец можно с вами поделиться нашим творением. Невероятная команда собралась! Теперь я хочу фильм про эльфов,

– отметила в своей публикации Дарья и обозначила инстаграм-страницы всех мастеров, причастных к фотосессии.

Реакция подписчиков на волшебный образ Дарьи Петрожицкой