Звезда сериала "Папик" снялась в образе эльфа для коллаборации с бьюти-брендом: волшебные фото
Дарья Петрожицкая – молодая украинская актриса, популярность которой принесла главная роль в сериале "Папик". Кроме киносъемок, она также сотрудничает с косметическими брендами. Среди них Kryolan, для рекламной фотосессии которого она перевоплотилась в образ магического эльфа.
Источник:инстаграм Дарьи Петрожицкой
Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая опубликовала на своей странице в инстаграме, где у нее более 230 тысяч подписчиков, кадры из фотосессии для бренда профессиональной косметики из Германии Kryolan. Девушка позировала в необычном нежном наряде и с экстравагантным макияжем.
О косметике: Тинт для лица от Рианны в 25 оттенках: звезда представила новинку Fenty Beauty
Дарья Петрожицкая в образе эльфа для бьюти-бренда Kryolan
Фотосессия Дарьи Петрожицкой в образе эльфа для официального дистрибьютора профессиональной косметики из Германии Kryolan Ukraine – это результат коллаборации талантливых мастеров. Среди них стилист Анна Гончарова, визажистка Ольга Мишура, стилист причесок Юлия Ксенита, фотограф Вадим Симпс, а за спецэффекты отвечали Екатерина Струкова и Катя Манькус.
Лицо украинской актрисы украсил модный макияж глаз: графические стрелки на верхнем веке и под глазами, основой для которых послужил коричневый оттенок теней. В частности, звезде создали эффектный грим – заостренные уши, как у эльфа. Ее образ дополнила стильная укладка в виде легких объемных локонов.
Наконец можно с вами поделиться нашим творением. Невероятная команда собралась! Теперь я хочу фильм про эльфов,
– отметила в своей публикации Дарья и обозначила инстаграм-страницы всех мастеров, причастных к фотосессии.
Реакция подписчиков на волшебный образ Дарьи Петрожицкой
- Очень красивый эльф.
- Наш любимый эльф.
- Так красиво и нежно.
- Эльфийка.
- Ухо классное.
- Вау! Эльф королевской крови.
- На первом фото напоминает Одри Хепберн.
Поделиться новостью