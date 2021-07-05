Летом солнечные лучи особенно негативно влияют на состояние кожи. Как следствие – сухая шелушащаяся кожа, а на лице появляются преждевременные морщины. Чтобы восстановить дерму в жаркое время года, стоит воспользоваться эффективными экспресс-масками.