В hair-трендах лета 2021 преобладает изысканность, но в то же время удобство и скорость. Никому не понравилось бы тратить много времени на укладку волос, ведь хочется ловить каждый момент. Поэтому подборка стильных причесок подойдет как на светское мероприятие, так и на прогулку.

Не пропустите Стильные прически на каждый день: 5 невероятных идей, которые можно повторить за 10 минут

Варианты трендовых причесок лета 2021

Низкий пучок

Девушкам с длинными волосами часто хочется их собрать из-за жары и ветра. Поэтому на помощь приходит обычный пучок, а его "низкая посадка" добавит стиля. Если вас ждут в ресторане – волосы можно связать туго, а на каждый день подойдет легкий вариант.

Мини-косички

Бохо-косички завоевали популярность среди знаменитостей и стали одной из самых трендовых причесок этого лета. Они делаются быстро: нужно отделить пряди с обеих сторон лица и заплести тонкую косичку. Остальные волосы остаются распущенными. Такая укладка имеет игривый вид и станет удачной деталью вашего образа.

Пышные волосы

Естественность – всегда в тренде. Это доказывает очередной вариант прически на лето. Чтобы ее повторить, не надо использовать выравниватели, шпильки или резинки. Для пышного прикорневого объема можно сушить волосы феном головой вниз – так укладка будет иметь нежный вид.

Легкие волны

Для создания этой прически так же важно не пытаться добиться идеальности. Можно слегка накрутить локоны, а потом расчесать волосы, нанести мусс и распушить пряди, или же закрутить их жгутами, немного увлажнить и дать высохнуть.

Гладкие прически с пробором

Для этой стильной укладки может потребоваться выравниватель или мусс. Следует добиться гладкой прически без лишнего объема – можно сделать пучок или хвост. Важен пробор – он должен быть заметным.