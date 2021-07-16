Элегантный и стильный: какой маникюр любит супермодель Рози Хантингтон-Уайтли – 3 варианта

Британская супермодель и известная модница Рози Хантингтон-Уайтли всегда демонстрирует безупречные наряды, красивые макияжи и прически, модный маникюр. Звезда разбирается в моде и красоте, ведь сама основала 2 бренда косметики, ведет ютуб-канал о мейк-апе и уходе, делится собственными секретами. Что касается маникюра, то Рози обычно отдает предпочтение 3 вариантам покрытия.

Модные тенденции быстро меняются, но существуют и такие, которые остаются вне времени. Любимые цвета и дизайны для маникюра Рози Хантингтон-Уайтли являются именно такими.

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3 любимых варианта маникюра Рози Гантингтон-Уайтли

Микрофренч

Микрофренч является одним из главных маникюрных трендов 2021. Такой нейл-арт уже давно выбирает Рози Хантингтон-Уайтли. Ведь визуально нейтральное покрытие и тонкая полоска на кончике или в начале ногтя придают рукам изящества, имеют свежий и красивый вид особенно на квадратной форме ногтевой пластины и на едва закругленных ногтях.

Приглушенный розовый

В последнее время Рози отказалась от классического красного лака для ногтей. Теперь она предпочитает оттенок dusty pink с коричневым подтоном. Чтобы оттенок у маникюра выглядел более светло и ярко, то модель выбирает длинную овальную форму ногтей.

Молочно-белый

Именно с таким оттенком покрытия чаще всего можно увидеть известную супермодель. Этот цвет является ее любимым благодаря стойкости, эффекту освежения тона кожи и свойству подчеркивать даже легкий загар, что идеально для каждой девушки летом.