Теплые сезоны 2021 удивят яркими бьюти-трендами. Если вы не сторонница нюдового или прозрачного покрытия, то вам пригодятся идеи для маникюра в стиле цветного френча и другие варианты нейл-арта с использованием ярких цветов.

Главным и горячим нейл-трендом весны-лета 2021 являются так называемые разноцветные "вихри" на ногтях. Модный маникюр можно увидеть инстаграм-страницах звездных нейл-мастеров, а также его уже успели попробовать популярные знаменитости. Возможно, и вы захотите его повторить.

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Трендовый маникюр весны и лета 2021

Для создания модного маникюра в стиле красочного вихря можно использовать как пастельные, так и насыщенные оттенки зеленого, розового, оранжевого, голубого и не только. В инстаграме можно найти много красивых идей на любой вкус. Ведь изогнутые линии в различных цветах, которые в сочетании создают на ногтях настоящий красочный бьюти-взрыв.

Преимущество такого маникюра в возможности пофантазировать. Конечный результат зависит от вашего воображения и нейл-мастера. Попробуйте экспериментировать с толщиной и длиной линий или неожиданными цветовыми сочетаниями. Таким образом вы получите уникальный нейл-дизайн, которого больше не будет ни у кого. Если не захотите полностью покрывать ногти, то используйте прозрачную базу и украсьте ее стильными линиями.