Маникюр в неоновых оттенках уже успели попробовать Джей Ло, Джиджи Хадид, Кайли Дженнер и другие звездные модницы. Профили в инстаграме известных нейл-мастеров также изобилуют идеями для неонового дизайна ногтей.

К теме: Глаз видит вас: наиболее оригинальный тренд в маникюре 2021

Звезды показали трендовый маникюр лета 2021

Звездного нейл-мастера Тома Бачика уже посетила и сделала маникюр в неоновых оттенках Дженнифер Лопес. Том поделился результатом работы на своей инстаграм-странице. Своих мастеров маникюра также посетили и другие знаменитости. Например, недавно для празднования своего дня рождения Джиджи Хадид выбрала яркий френч и смелое сочетание насыщенных матовых оттенков. Зато Кайли Дженнер выдержала маникюр в одном неоновом оттенке – салатовом.

Звездные нейл-мастера убеждены, что неоновые ногти будут главным трендом лета 2021. Ведь они могут стать ярким акцентом в любом образе: как повседневном, так и вечернем. Добавим, что модным будет не только однотонный неоновый маникюр, но и различные варианты дизайна ногтей с неоновым миксом оттенков – от радужного до французского стиля.

Лето – тот самый сезон, который создан для удовлетворения самых безумных бьюти-прихотей. Экспериментируйте с неоновыми оттенками. Представьте, как стильно будет выглядеть простая неоновая розовая полоска посередине ногтя, или классический французский маникюр с неоновой полоской,

– делится мнением известный нейл-мастер Бриттни Бойс.

Вдохновляйтесь на создание яркого трендового маникюра с помощью красивых идей.