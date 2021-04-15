Популярная украинская певица Jerry Heil позировала в стильной фотосессии для украинского глянца Vogue. Девушка предстала перед камерой без тонального средства на лице, что считает своим достижением. Но без эффектного макияжа не обошлось.

Jerry Heil рассказала, что на карантине не использует тональную основу. Более того, она отказалась от всего, что забивает поры лица. Артистка поделилась, что еще до начала масочного режима перестала наносить макияж даже на концерты.

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Jerry Heil в фотосессии для Vogue UA

Для съемки исполнительница выбрала черное платье с высокой горловиной и пикантным вырезом на ноге. Дополнила look изысканным колье и серьгами. Волосы собрала в хвост сзади и особое внимание уделила макияжу.



Jerry Heil в фотосессии для Vogue UA / Фото Vogue UA

Хотя Jerry Heil не использовала тональное средство, однако ее образ получился очень эффектным и ярким.

Я всегда делала акцент на глаза. И, кажется, теперь это будет актуальнее всего,

– отметила Jerry Heil.



Jerry Heil в фотосессии для Vogue UA / Фото Vogue UA

Она предстала перед камерой с неординарными черными стрелками на веках, что добавили образу дерзости. Звезда рассказала, что среди ее любимых средств для макияжа глаз есть красная подводка.

Я обожаю красную подводку для глаз. Я, можно сказать, запускала этот тренд: делала стрелки помадой, красными тинтами для губ задолго до того, как это стало трендом. А сейчас начали поступать в продажу красные подводки. И я несказанно рада, потому что теперь на это можно тратить меньше времени,

– поделилась народная любимица.



Jerry Heil в фотосессии для Vogue UA / Фото Vogue UA