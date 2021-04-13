Участницы "Холостяка-11" в соцсетях рассказывают не только интересные подробности из жизни на проекте, но и делятся своими бьюти-секретами. В частности, Юлия рассказала о своем уходе за волосами. Она блондинка и нужно всегда поддерживать качество цвета, однако признается, что в ее уходе нет особенностей.

Девушка может купить шампунь и бальзам в обычном масс-маркете и пользоваться ими в течение месяца. По ее мнению, просто повезло с генетикой и профессиональным парикмахером.

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Юлия из "Холостяка-11" об уходе за волосами

Юля отметила, что она тот человек, который не спешит покупать дорогие бренды средств ухода за волосами. От природы девушка русая. Сейчас ее волосы имеют натуральный оттенок. Юлия чувствует себя в блонди комфортно и гармонично. Однако был период, когда она очень любила экспериментировать с цветом волос и часто меняла его.

Основные этапы ухода за волосами Юлии из "Холостяка-11":

Ежедневно девушка пользуется бальзамами и кондиционерами. Маски использует 2 раза в неделю. Главное – увлажнение и насыщение.

Юлия старается не использовать фены и плойки.

Раз в 3 месяца она стрижет концы волос, чтобы они не секлись.

По желанию делает процедуру салонного ухода. Например, "счастье для волос".

Для себя Юлия выбрала хорошего парикмахера и не экономит на красителях.

Юлия добавила, что во время пребывания на "Холостяке" ежедневно волосы попадают под воздействие высоких температур, стайлингов, мытья. В повседневной жизни девушка ничего этого не делает, поэтому сейчас у ее волос настоящее испытание.