Звезда разместила новое фото, на котором позирует топлес. Она надела лишь золотое бикини, а верх прикрыла руками. Главной изюминкой образа стала золотистая краска, которой покрыли тело Кайли.

К теме Новая эра для Kylie Cosmetics: как Кайли Дженнер кардинально изменила свой бренд красоты

А-а-а! Мой день рождения через 8 дней! И, конечно же, мне захотелось создать еще одну коллекцию к празднику! Тема "24-каратного золота" на мой 24-й день рождения будет запущена 10 августа! Не могу дождаться, чтобы показать вам эту коллекцию в инстаграм-сториз,

– поделилась Кайли Дженнер.

Макияж звезды был выполнен в золотистых оттенках, а ее длинные волосы были безупречно ровными. Свой образ Кайли дополнила золотыми серьгами-кольцами.

Что будет входить в праздничную коллекцию Kylie Cosmetics от Кайли Дженнер – неизвестно.

Какую косметику выпускала звезда в свои дни рождения

В прошлом году Кайли презентовала уходовую косметику Kylie Skin;

В 2019 году звезда выпустила косметику с оформлением долларовых купюр;