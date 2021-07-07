Молодая бизнесвумен представила новую эру для косметики Kylie Cosmetics. В мае 2021 года она только опубликовала единственное фото с надписью: "Что-то грядет". С тех пор поклонники косметической продукции звездного бренда ждали важных новостей. После 2 месяцев интриги Дженнер наконец рассекретила над чем работала с ее брендом, который приносит красавице миллиона долларов.

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Кайли Дженнер представила обновленный бьюти-бренд Kylie Cosmetics

Известная предпринимательница Кайли Дженнер продолжает развивать свой бренд красоты, который создала в 2021 году. В новой эффектной фотосессии звезда позировала с новым набором для макияжа губ в руках. Она надела не только латексные розовые колготки, но и полупрозрачный комбинезон с шипами, который обтягивал ее тело, подчеркивая тонкую талию. Наряд сделал инстадиву похожей на нежную розу: костюм напоминал колючий стебель, а собранные в пучок волосы – бутон цветка.

Новый Kylie Cosmetics официально запускается 15 июля на KylieCosmetics.com! Все экологическое и веганское, и я не могу дождаться, пока вы, народ, попробуете эти новые формулы,

– написала в публикации Кайли Дженнер.

Напомним, что конгломерат красоты Coty приобрел 51 процент акций косметического бизнеса Дженнер в ноябре 2019 года. Чтобы обновить Kylie Cosmetics, упомянутая компания тесно сотрудничала с 23-летней магнатом. Официальный перезапуск включает новые упаковки и усовершенствованные формулы, которые соответствуют экологическим и веганским стандартам.

В пресс-релизе Кайли рассказала: "Я так горда восстановить Kylie Cosmetics со всеми новыми формулами, которые являются чистыми и веганскими. За последние несколько лет инновации зашли далеко. При создании этой линейки для меня было так важно принять во внимание использование чистых ингредиентов, но никогда не жертвовать качеством. Мой новый набор для губ имеет 8-часовую стойкость и будет очень удобным на губах, и все мои новые формулы удивительные".

Интересно и то, что перезапуск продукции Kylie Cosmetics является первым случаем, когда косметику можно будет приобрести во всем мире. В обновленной бьюти-коллекции есть как старые бестселлеры, так и новые товары бренда.

В инстаграме Kylie Cosmetics сообщают, что линейка средств для макияжа губ состоит из 37 оттенков культового набора помад для губ, 30 блесков, 32 матовых жидких помад, 9 карандашей для губ и 4 румян для губ.

15 июля бренд также впервые представит гелевые карандаши для подводки глаз. Их можно будет приобрести в 15 матовых и мерцающих оттенках, которые являются водостойкими.

Кайли Дженнер написала на своей инстаграм-странице: "Как некоторые из вас, возможно, заметили, что мой веб-сайт Kylie Cosmetics был закрыт на небольшой срок. Я начала свою бьюти-линию, когда мне было всего 17 лет, и я почувствовала, что пора подняться и присоединиться к семье VEGAN и CLEAN".