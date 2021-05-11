В частности, неправильное использование продуктов для ухода за кожей может спровоцировать появление проблем с ней. Поэтому узнайте, какие ошибки вы можете допускать во время применения популярных бьюти-средств.

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3 бьюти-средства, которые вы можете использовать неправильно

Мицеллярная вода

Это средство для снятия макияжа напоминает лосьон. Отличие в том, что мицеллярная вода не содержит спирта. Зато в составе продукта есть другие активные компоненты – мицеллы. Вещества впитывают всю грязь с кожи, но она будет оставаться на лице, если вы не будете смывать средство простой водой.

Мицеллярная вода может раздражать кожу после длительного контакта с ней. Действие средства похоже на мыло. Дерматологи подтверждают, что остатки мицеллярной воды на коже вызывают преждевременные морщины. Также они отмечают, что не стоит ожидать от бьюти-средства эффекта глубинной очистки, так как оно для этого просто не предназначено. Мицеллярная вода – отличный начальный этап рутины очищения кожи, но не единственный.

Маска для лица

Все разновидности масок для лица нужно использовать согласно указаниям на их упаковке. В частности, нельзя оставлять маски на ночь на коже, чтобы избежать серьезных проблем с ней. А производители тканевых масок советуют снимать их еще до полного высыхания. Если вы этого не сделаете, то маска начнет впитывать влагу с кожи, чем вызовет ее сухость. Правило касается и глиняных масок для лица, которые нужно наносить толстым слоем, чтобы влага медленнее испарялась. Не забывайте их удалять в идеальный момент: когда маска еще липкая, но не засохла на вашей коже.

Термальная вода

Обычно термальную воду наносят на лицо и тело именно в теплую погоду с целью насытить кожу полезными микроэлементами и увлажнить ее. Однако термальная вода, как и обычная, испаряется с поверхности дермы, поэтому не может ее увлажнить. Чтобы получить от популярного бьюти-средства как можно больше пользы, наносите его как второй этап ежедневной рутины: после того, как вы умылись тоником, и перед тем, как распределить крем. Тогда кожа сможет впитать питательные и увлажняющие компоненты из термальной воды.