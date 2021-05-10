Суть тренда в том, чтобы добиться мягкого сияния без резких бликов и контуров на коже – якобы изнутри. Доминик сравнил такой эффект с лучами солнца, пробивающимися сквозь облака.

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Чтобы попробовать Cloud Skin на себе, недостаточно только хайлайтера. Для этого необходимо совместить влажные и матовые текстуры со средствами для ухода, которые предназначены для вашего типа и особенностей кожи. Если сделать все правильно, то в итоге будет трендовый финиш, немного туманный, который чем-то будет напоминать эффектный фильтр из инстаграма.

Cloud Skin или эффект небесного сияния: как сделать

Подготовка. Первым делом нужно должным образом увлажнить кожу, чтобы получить желанное сияние. Замените обычный крем увлажняющим праймером или сывороткой с гиалуроновой кислотой. Когда кожа полностью впитает средство, то нанесите на лицо тонким слоем специальное масло. Важно не преувеличивать количество продукта. Ведь блеск должен быть приглушенным.

База. Вам понадобятся тональный крем с мерцающими частичками и пудра. Нанесите основу равномерно на лицо подушечками пальцев, а пудру распределите пушистой кистью. Не пытайтесь достичь матового эффекта. Достаточно слегка припудрить участок кожи под скулами, вдоль линии роста волос, нос и подбородок.