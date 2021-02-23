Коротко о главном: какие интересные бьюти-тенденции нас ждут в сезоне весна-лето 2021
В новом сезоне весна-лето 2021 женщин, стремящихся соответствовать последним тенденциям красоты, ждут интересные перемены. Теперь не будет необходимости тратить много времени на оформление бровей, однако тренды в маникюре удивят еще больше, ведь в то же время в моде будут naked nail и черное покрытие.
Источник:Harper's Bazaar
Пандемия весомо повлияла на новые тренды в индустрии красоты. Натуральность в макияже становится все популярнее, но и красные губы не теряют своей актуальности, несмотря на масочный режим.
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Главные бьюти-тренды сезона весна-лето 2021
Естественные брови
Черные ногти
Красные губы
Naked nails
Короткий боб
Черная подводка
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