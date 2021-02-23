В новом сезоне весна-лето 2021 женщин, стремящихся соответствовать последним тенденциям красоты, ждут интересные перемены. Теперь не будет необходимости тратить много времени на оформление бровей, однако тренды в маникюре удивят еще больше, ведь в то же время в моде будут naked nail и черное покрытие.

Пандемия весомо повлияла на новые тренды в индустрии красоты. Натуральность в макияже становится все популярнее, но и красные губы не теряют своей актуальности, несмотря на масочный режим.

Вам будет интересно: Все пальцы красивые: что означает нестандартный флешмоб в инстаграме

Главные бьюти-тренды сезона весна-лето 2021

Естественные брови

Черные ногти

Красные губы

Naked nails

Короткий боб

Черная подводка