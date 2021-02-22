Все пальцы красивые: что означает нестандартный флешмоб в инстаграме
Бренд колец Ring Studio запустил в инстаграме нестандартный флешмоб, суть которого заключается в том, что свои пальцы не стыдно показывать миру, какими бы они не были. Поэтому на официальной странице бренда опубликовали фотографию с хештегом "пальцепозитив". Идея быстро распространилась по соцсети.
Источник:24 канал
Интересным и оригинальным является новый флешмоб от Ring Studio. В его рамках на официальной инстаграм-странице бренда поделились несколькими фотографиями людей с различными формами пальцев, подчеркнув важность принимать свои руки такими, как они есть.
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Флешмоб с хештегом "пальцепозитив"
Публикация фотографий со своими пальцами нестандартной формы должна доказать, что показывать свои руки не стыдно. В профиле Ring Studio отметили, что такая идея появилась после того, как одной невесте под фото с кольцом для помолвки написали, что у нее "слишком жирные" пальцы. Представители бренда добавили, что такая история не является редкой. Ведь теперь все чаще можно увидеть искренние снимки без ретуши.
Люди стесняются собственных рук. Оно и понятно: не каждый готов стать объектом внимания рейтеров,
– подытоживают в Ring Studio.
Сообщение бренда собрало уже почти 20 тысяч предпочтений, а с тегом "пальцепозитив" в Инстаграме уже есть более 200 публикаций. Участники флешмоба убеждены: мир должен узнать, что ваши пальцы тоже очень красивые.
Реакция пользователей
- Мне однажды сказали, что при моей комплекции мои пальцы непропорциональны телу. Они должны быть длиннее или толще. Я подумала, какое людям дело до чужих рук, ну что за чушь.
- Однажды ко мне в магазине подошла женщина с запущенным грибком на ногтях. Каждая крайняя фаланга была размером, как грецкий орех. Ногти были зеленого цвета с отслоениями и пузырями, похожими на икру. Вот это я понимаю.
- Как мне надоел этот современный мир, в котором все под лупой изучают внешность каждого человека и считают, что имеют право комментировать. Мир, в котором стыдно быть индивидуальностью.
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