Эксперты в индустрии красоты назвали 5 самых модных оттенков помад для макияжа губ. Любому мейкапу можно добавить изысканности с помощью красивого цвета помады. Возможно, вас вдохновят стильные примеры бьюти-образов звезд.

Помада или блеск для губ – это мастхэв каждой женской косметички. Если вы предпочитаете макияж глаз, а не губ, то модные оттенки помад этой весной могут изменить ваше мнение. Ведь со стильным акцентом на губах можно сиять по-новому.

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Модные оттенки помад для губ весны 2021

Приглушенный ягодный, как в Рози Хантингтон-Уайтли

Обольстительный атласный красный оттенок, как на губах Люси Бойнтон

Изысканный цвет, приближенный к оттенку коньяка, как в Марго Робби

Вельветово-матовый нюд на пример макияжа губ Оливии Палермо

Дженнифер Лоуренс с модным нежно-розовым оттенком на губах