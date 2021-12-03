Какой бьюти-трюк использует Эмили Ратаковски, чтобы выглядеть моложе

Известной американской модели Эмили Ратажковски 30 лет. Однако с помощью правильного макияжа ей удается выглядеть гораздо моложе.

У каждой знаменитой модели есть собственные бьюти-трюки, которые помогают им выглядеть безупречно на фото и на подиуме. Например, Эмили делает акцент на щеках, чтобы визуально омолодить лицо.

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Простой бьюти-трюк от Эмили Ратаковски, чтобы выглядеть моложе

Все гениальное – просто. Правило касается и хитрого трендового мейкапа известной модели. Если у вас нет времени делать восстановительную экспресс-маску для лица, когда вы устали или не выспались, то попробуйте прибегнуть к одному лайфхаку в макияже.

Эмили Ратаковски на собственном примере продемонстрировала, что образ можно мгновенно превратить и освежить. Звезда появилась на одном из светских мероприятий с мейкапом, в котором главным акцентом на щеках стали румяна персикового оттенка. Им удалось идеально подчеркнуть смуглую кожу знаменитой красавицы и сделать лицо более свежим и ярким.

Визажисты советуют брюнеткам с теплым подтоном кожи попробовать персиковый оттенок румян, как у Эмили. Однако блондинкам со светлой кожей лучше подойдут розовые румяна. Бьюти-продукт нужно наносить пушистой кистью на скулы или растушевывать пальцами, если вы используете кремовую текстуру. Добавьте каплю прозрачного блеска на губы и уложите брови с помощью любимого геля. Такой простой омолаживающий макияж приятно удивит вас результатом.

Вдохновляйтесь мейкапом Эмили Ратаковски.



Яркий акцент на щеки / Фото Getty Images



Макияж может омолодить лицо / Фото с инстаграма Эмили Ратаковски



Эмили Ратаковски щедро наносит румяна на щеки / Фото с инстаграма модели



Кремовая текстура идеального оттенка для брюнеток​ / Фото Chanel



Лучший оттенок румян для блондинок / Фото Dior