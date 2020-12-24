В индустрии красоты популярным является тренд на универсальность, который также коснулся использования одного косметического продукта в различных целях. Поэтому румяна теперь модно наносить не только на яблочки щек, чтобы освежить вид лица.

Микротренд на макияж с "активными" румянами на щеках и носу становится все популярнее в соцсетях, где можно увидеть много фотопримеров с ним. Elle называет такой бьюти-трюк эффектом, словно вы только что вернулись из отпуска.

Вам будет интересно: Неаккуратный макияж: 8 ошибок, которые мешают на пути к совершенству

Микротренд: нанесение румян на щеки и нос

Таким бьюти-трюком пользовалась еще Марфуша из советской экранизации сказки "Морозко". Перед встречей с женихом, чтобы выглядеть прекрасной, она наносила румяна чуть ли не на все лицо. Вероятно, в то время бытовало мнение, что вы будете иметь более здоровый и эффектный вид, если добавите на лицо как можно больше яркого пигмента.

На показе новой весенне-летней коллекции Simone Rocha модели продемонстрировали яркий акцент на лице, который придал им приятный и отдохнувший вид. Для этого креативный директор по макияжу Gucci Томас де Клайвер щедро использовал оранжевые и розовые румяна в мейкапе девушек. Он предложил нанести румяна на щеки и нос, чтобы визуально создать эффект загорелого лица и омолодить его, а также придать особую сказочность образу.