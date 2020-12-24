Макияж, который удачно дополнит образ для празднования Нового года, должен быть особенным. Для вдохновения можно воспользоваться примерами культовых мейк-апов, которые оставили след в истории красоты. Среди них голубые стрелки принцессы Дианы, блестки из 90-х от Дженнифер Лопес и другие.

Создать идеальный и роскошный макияж для Нового года 2021 помогут идеи звезд, которые в свое время начали новые бьюти-тенденции. Harper's Bazaar собрал 5 культовых примеров.

Полезно знать: Неаккуратный макияж: 8 ошибок, которые мешают на пути к совершенству

Макияж на Новый год

Голубая подводка

Пример фирменного макияжа леди Ди может служить очаровательным дополнением для вашего новогоднего образа. Такой бьюти-прием можно повторить быстро, он сохранит свой привлекательный вид в течение всей ночи. Попробуйте экспериментировать с оттенками подводки, которую нужно нанести на слизистые линии роста ресниц. Обратите внимание на вариации от небесно-голубого и классического синего до бирюзового и глубокого иссиня-черного.



Макияж принцессы Дианы / Фото Getty Images

Блестки на лице

Визажисты сериала "Эйфория" не являются трендсеттерами использования блесток в макияже глаз. Дженнифер Лопес первой решилась прибегнуть к такому бьюти-эксперименту в 90-х. Вскоре после нее на красной дорожке начали появляться голливудские дивы и супермодели с блеском на лице. Разнообразный глиттер пригодиться вам для создания стильного макияжа на Новый год 2021.



Идея для новогоднего макияжа от Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Красная помада

Классически и универсально, а также восхитительно. Красная помада может усовершенствовать любой макияж. Воспользуйтесь примером Николь Кидман, и накрасьте губы помадой такого праздничного цвета.



Макияж губ, как у Николь Кидман / Фото Getty Images

Smoky eyes

Макияж в стиле smoky eyes также уже можно считать классикой, которая не выйдет из моды. Красивый мейк-ап глаз поможет визуально увеличить глаза и подчеркнуть их цвет. Для этого вам следует выбрать удачное сочетание оттенков теней и прорисовать линию роста ресниц. По случаю Нового года можно даже использовать пучки накладных ресниц на внешние уголки глаз.

Макияж на Новый год от Элизабет Хёрли / Фото Instagram / @ elizabethhurley1

Сияющий и естественный

Если вы не являетесь поклонницей ярких цветов в макияже, то попробуйте использовать только консилер, чтобы скрыть мелкие недостатки и коже, и хайлайтер, чтобы добавить привлекательного сияния лицу. В 2021 году выбирайте хайлайтер в оттенке белого металлика. Наносите продукт на скулы, кончик носа и на внутренние уголки глаз. В ночь Нового года сияния много не бывает.



Идея макияжа от Кэмерон Диаз / Фото Getty Images