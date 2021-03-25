Брови являются одним из самых больших акцентов лица, они подчеркивают черты нашего лица и делают его более выразительным. Неудивительно, что создается множество тенденций с этим важным элементом лица. Какой будет следующая бьюти-тенденция бровей – читайте дальше.

Натуральность – это то, что было, есть и будет в моде. Различные бьюти-эксперты это подтверждают и рассказывают нам, что чрезвычайно актуальна сейчас естественность, а бровей это также касается. Пушистые, густые и ухоженные, они уже несколько лет подряд держатся в трендах. Однако, есть и новая тенденция, которая сможет снова заставить женщин и девушек посмотреть в зеркало и задуматься, подходит ли им их форма бровей.

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Совсем скоро в мир красоты сможет "ворваться" бьюти-тренд, который считался одним самых популярных в начале 2000-х годов – тонкие брови-ниточки.

Одной из самых больших поклонниц тонких бровей является супермодель Белла Хадид. Сейчас стиль Беллы действительно напоминает моду конца 90-х – джинсы с низкой посадкой, яркие топы и ретро-аксессуары. Эту же тенденцию все чаще поддерживают блогеры и визажисты. Например, Кэти Джейн Хьюз, любимый визажист Рози Хангтингтона-Уайтли и Эшли Грэхем, делает тонкие фактурные брови важным элементом макияжа.

По бровям-ниточкам ностальгирует и светская львица Ким Кардашьян. На своей странице в Instagram звезда часто публикует фото, где позирует с макияжем, присущим началу 2000-х годов

Бежать к зеркалу с пинцетом, чтобы быть с трендом "на одной волне" – это выбор каждого. Однако, опять же надо обращать внимание на натуральность. Возможно, именно ваша естественная форма бровей и их плотность подойдут вам больше, чем любая другая бьюти-сенсация.