Ранее визажисты убеждали, что идеальный оттенок бровей должен соответствовать цвету ваших волос. Однако известная визажистка Тамрико Левченко поделилась новым более эффективным и элементарным способом, который поможет определить тот оттенок бровей, что подойдет вам больше всего.

Неестественный вид бровей из-за неправильно подобранного цвета краски – это одна из наиболее распространенных бьюти-ошибок. Тамрико Левченко рассказала, как найти свой идеальный оттенок и всегда выглядеть красиво и натурально.

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Как определить свой оттенок бровей: бьюти-лайфхак

Тамрико Левченко часто делится со своими подписчиками на инстаграм-странице секретами красоты. На этот раз визажистка решила обсудить в своем блоге тему, которая волнует многих девушек. Она пишет: "Брови получили очень важный статус в макияже, и вот зря. Акцентные брови идут далеко не всем, и наука лица не такая структурированная, чтобы четко все определить. В макияже все очень относительно, даже когда понятно."

Эксперт красоты убеждена, что оттенок бровей нужно подбирать не под цвет волос, как обычно, это делают многие женщины, а следует – под цвет глаз.

Светлые глаза – светлые брови, темные глаза – темные брови,

– подчеркивает визажистка.

Тамрико Левченко продемонстрировала несколько неудачных примеров звездного макияжа бровей, а также объяснила, почему такие брови больше не в тренде.

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