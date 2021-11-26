Какой макияж делать зимой в 2022 году: 5 главных трендов – гламурные фото

Среди главных тенденций макияжа зимы 2022 стоит выделить кремовые текстуры, ягодные губы, яркий румянец. Какой мейкап будет модным в следующем году, узнавайте в материале.

Макияж – это важная составляющая любого образа. Однако тенденции меняются с каждым сезоном, и за ними стоит следить.

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5 главных трендов в макияже зимы 2022

Ягодные губы

Бордовый оттенок на губах – это всегда выигрышный вариант. Он имеет достаточно драматичный и одновременно сексуальный вид, а также подходит почти всем. В последнее время все больше селебрити появляются на людях с помадой именно такого оттенка. Вдохновляйтесь их примером.



Соблазнительная помада на губах Хейли Бибер / Фото из инстаграма @maryphillips

Яркий румянец

Зимой с помощью косметики стоит создать на щеках эффект, будто вы только что вернулись с прогулки по заснеженному парку. Таким образом удастся визуально омолодить лицо и сделать его более свежим. Бьюти-трюк применяют известные модницы – от Кейт Миддлтон до Эмили Ратаковски.



Модели выбирают яркие румяна / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

Кремовые текстуры

Особенно популярным зимой будет тренд на деликатные переливы и сияние, которое идет изнутри. Создать такой макияж можно с кремовыми текстурами, которые удачно сочетаются с оттенком кожи. Среди них: хайлайтеры, румяна, тени.



Макияж на кремовых текстурах / Фото из инстаграма Хейли Бибер

Длинные и выразительные ресницы

Уход за ресницами останется в тренде также в следующем году. Для этого стоит пополнить свой бьюти-арсенал специальными сыворотками, которые помогут ресницам стать более объемными, прочными и выразительными. В частности, не забывайте и о качественной туши.



Выразительный макияж глаз / Фото из инстаграма @tylynnnguyen

Графические стрелки

Тенденция в макияже, которая не планирует терять актуальности. Графические стрелки помогают привлечь внимание к своему образу даже с защитной маской. Ведущие визажисты советуют в 2022 экспериментировать с эффектными цветными стрелками.



Оригинальные стрелки остаются в тренде / Фото из инстаграма Патрика Та