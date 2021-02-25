Страстный и нежный: какой маникюр сделать на 8 марта
Международный женский день – это праздник, когда отмечают достижения женщин в политической, экономической и социальной сферах. В современном мире женщины чувствуют себя увереннее не только благодаря своему социальному статусу, но им также улучшают настроение такие мелочи, как макияж, красивая прическа или маникюр. Чтобы создать идеальный образ на 8 марта, воспользуйтесь модными идеями нейл-дизайна
Источник:24 канал
На 8 марта уместно создавать как нежный, так и страстный маникюр. Важно, чтобы он нравился вам и был модным. Для вдохновения можете воспользоваться идеями, которые найдете в нашем материале.
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Модный маникюр на 8 марта
Нежный и трендовый
В весенних пастельных оттенках
Элегантное покрытие ногтей в стильном цвете
Для красавиц, которые любят яркие нейл-дизайны
Стильный маникюр по мотивам Chanel
Изысканная идея для маникюра на 8 марта
Весенний "лунный маникюр"
Золотая много не бывает
Яркое матовое покрытие с трендовыми золотыми акцентами
Нежный нейл-арт для вдохновения
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