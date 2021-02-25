Международный женский день – это праздник, когда отмечают достижения женщин в политической, экономической и социальной сферах. В современном мире женщины чувствуют себя увереннее не только благодаря своему социальному статусу, но им также улучшают настроение такие мелочи, как макияж, красивая прическа или маникюр. Чтобы создать идеальный образ на 8 марта, воспользуйтесь модными идеями нейл-дизайна