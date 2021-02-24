Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, накануне заинтриговала поклонников новостью о съемках клипа. Звезда сообщила об этом в инстаграм-сториз, прокомментировав неудобный маникюр, а впоследствии посвятила ему целый пост и показала свой идеальный вариант.

Настя Каменских не является поклонницей длинных ногтей и экспериментов с нейл-дизаном. Однако для съемок нового клипа решилась на нарощенные ногти для дополнения образа.

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Почему Настя Каменских от длинных ногтей устала

Несколько дней назад Настя Каменских нарастила ногти, чтобы они соответствовали ее образу в будущем клипе. Детали о новом музыкальном видео звезда еще держит в тайне. Однако рассказала, что съемки длились более 24 часов без перерыва на отдых. А также добавила: "Будет много сюрпризов, пока еле сдерживаюсь, но не буду сейчас рассказывать все секреты! Но обещаю, что я вас точно удивлю".

Певица носила такой маникюр 4 суток, а затем сняла всю "красоту на руках" – длинные наращенные ногти. В своем клипе NK появится с эпатажным маникюром в лиловых и розовых оттенках. На ногтях Насти было матовое покрытие и небольшие черные изображения креста, сердца, пистолета и другие надписи, а форма ногтевой пластины – квадрат с острыми углами.

Когда звезда вернула естественное состояние ногтей, то поделилась с подписчиками своим идеальным вариантом маникюра. Настя Каменских опубликовала снимок, на котором показала короткие ногти с нежным нюдовым лаком. В публикации она обратилась к девушкам, у которых длинные ногти: "Это и правда очень красиво и стильно, но мне неудобно. Как вам удается быстро печатать, тренироваться, одеваться, застегивать украшения, готовить, делать макияж и еще сотню ежедневных дел? Без шуток, вы круты".

Мой идеальный вариант – это короткий маникюр. А в целом, благодаря этому короткому опыту я еще раз убедилась, как важно быть тем, кем хочется и носить то, что хочется, что нравится и подходит именно вам. Потому что лучший тренд на все времена – это быть собой,

– подчеркнула в посте Настя Каменских.