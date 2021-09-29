Западные нейл-мастера, работающие с популярными артистами, делятся результатами своих работ в инстаграме. Поэтому именно они начинают новые тренды, и в них можно черпать вдохновение для создания модного маникюра.

Узнайте Как сделать ногти визуально длиннее с помощью маникюра: 5 интересных нейл-дизайн

Прежде всего следует упомянуть о разноцветном френче, который стал настоящим хитом сезона. Звезды предлагают разнообразить классические варианты французского маникюра минималистическими изображениями или использовать разные цвета для прорисовки полосок на кончиках ногтей.

Поклонницей френча является Дуа Липа, которая доверяет свои руки лондонском мастеру Мишелю Хамфри. Недавно она продемонстрировала маникюр с зеленым дуохромным свободным краем, который выглядит особенно интересно. Такой дизайн стоит повторить на коротких ногтях с помощью тонкой кисти.

Селена Гомес также предпочитает травянистый неоновый оттенок. А вот Дженнифер Лопес любит покрывать свои ногти нюдовим лаком. Обе певицы являются постоянными клиентками голливудского мастера Тома Бачика.

Лили Ален и Мишель Хамфри, которая колдует над маникюром для артистки, предлагают покрыть длинные ногти полупрозрачной основой и украсить их черной абстракцией. Нейл-дизайн в черном цвете также любит Кристен Стюарт. Она демонстрировала его на кампейне Chanel Le Château des Dames. Дженни Лонгворт, которая сотрудничает с Gucci, Marc Jacobs и изданием Vogue, решила сделать для актрисы однотонный маникюр, который также является трендом этого года.

Однако суперзвезда Бейонсе предпочитает маникюр в летних цветах. На своей инстаграм-странице нейл-мастер Мо Кин опубликовала фотографию певицы с жизнерадостным оранжевым маникюром.

Трендовый маникюр на примере звезд



Оригинальный френч Дуа Липы / Фото из инстаграма Мишель Хамфри



Неоновое травянистое покрытие Селены Гомес / Фото из инстаграма Тома Бачика



Идеальный нюд Джей Ло / Фото из инстаграма Тома Бачика

Оригинальный нейл-дизайн для Лили Аллен / Фото из инстаграма Мишель Хамфри



Однотонное черное покрытие для Кристен Стюарт / Фото из инстаграма Дженни Лонгворт



Яркое решение Бейонсе / Фото из инстаграма Мо Кин