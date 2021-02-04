Какой заплести хвост на длинные и короткие волосы: 4 модные идеи
Хвост является универсальной и модной прической, которая нравится многим. Однако банальный "конский хвост" медленно теряет свою популярность. Зато появляются новые трендовые способы, как сделать похожую прическу быстро и просто.
Источник: tochka.net
Основой безупречного женского образа является чистая одежда, хорошо подобранная к случаю, легкий макияж и аккуратная укладка. Чтобы выбор прически не отбирал у вас много драгоценного времени, то пополните свой арсенал бьюти-идей 4 модными вариантами создания хвоста из волос.
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Какой хвост сделать на длинных и коротких волосах
Необычный высокий хвост с прядью вокруг основания и подкрученными концами
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Красивый хвост с трендовой резинкой для стильного вида
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