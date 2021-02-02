На День святого Валентина каждая деталь вашего бьюти-образа должна транслировать романтическое настроение и символизировать чистую любовь. Прическе придется уделить немало внимания. Поэтому вам пригодятся идеи быстрого и модного оформления волос.

Источник: tochka.net

В День Всех Влюбленных девушки стремятся быть красивыми, как никогда. Идеальная прическа, аккуратный макияж и нежный маникюр – основные составляющие праздничного образа. Создание прически обычно требует много энергии и времени, но с универсальными идеями укладки для разной длины и структуры волос процесс принесет вам только удовольствие.

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Идеи причесок на День святого Валентина

Как сделать романтическую французскую ракушку

Чтобы облегчить себе задачу, стоит поспособствовать послушанию волос. Для этого воспользуйтесь плойкой для завивки и чуточку подкрутите пряди, фиксируя специальным лаком. Затем зачешите и соберите волосы на правой стороне головы, закрепите волосы невидимками. Перевяжите посередине хвост маленькой резинкой, чтобы волосы не распадались. Начинайте формировать хвост в легкую ракушку, параллельно закрепляя невидимками. Вытяните несколько локонов для красоты и еще раз сбрызните шевелюру лаком.

Узлы в виде элегантной прически

Начните с завязывания хвоста на затылке. Затем вытяните из него несколько прядей, а сам хвост поделите на 2 части. Важно, чтобы нижняя часть была больше. Снова разделите хвост сверху пополам и начинайте плетение, формируя узел и добавляя пряди из нижней части волос. Далее придерживайтесь пошаговой инструкции, которая подробно показана в видео, и у вас все получится идеально.

Объемный стильный хвост на День святого Валентина

Первым делом стоит создать дополнительный объем на волосах. Для этого сделайте прикорневое гофре, дополнительно можете легонько накрутить пряди плойкой. Затем сформируйте высокий хвост, немного начешите его в верхней части, чтобы визуально создать эффект расслабленности. Не забудьте воспользоваться сухим шампунем и лаком для фиксации.