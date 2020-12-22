Какую прическу сделать на праздники: 5 самых лучших и стильных идей
Праздничная прическа должна быть особенной. Также важно, чтобы ваша укладка на праздники в этом году была модной и вы могли ее сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится несколько оригинальных и стильных идей.
Продумывать свой образ для Нового года и Рождества стоит заранее, чтобы он был роскошным. Вам пригодятся идеи праздничных причесок, которые собрали ТСН.
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Лучшие праздничные прически
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Оригинальный пучок
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