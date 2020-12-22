Звездный парикмахер Джордж Нортвуд рассказал, как нужно ухаживать за волосами и какие хитрости использовать, чтобы ваши локоны имели безупречный вид. Среди советов hair-стилиста Меган Маркл названия масок и приборов для волос, а также рекомендации по сушке шевелюры и стрижек.

Джордж Нортвуд признался, что в течение последних 2 лет ему было чрезвычайно весело работать с герцогом и герцогиней Сассекскими. Теперь он решил поделиться с Vogue "королевскими" советами и хитростями, которые помогут сохранить здоровый вид волос.

Читайте также: Электризуются волосы: как избавиться от этой проблемы в домашних условиях

Как ухаживать за волосами, чтобы иметь локоны, как у Меган Маркл

Укладка не должна иметь искусственный вид

"Один из моих фирменных штрихов – это незавершенная волна, как у герцогини Сассекской и многих других моих клиенток. Благодаря этому прическа имеет шикарный и естественный вид без усилий, без излишне прямых или чрезмерно вьющихся волос. Из-за того, что прическа такая, никто не сомневается, что это здоровые волосы. Такой подход также позволяет скрыть некоторые погрешности как, к примеру, когда волосы слегка непослушные и нуждаются в стрижке".

Дополнительный объем поможет визуально сделать волосы гуще

Джордж Нортвуд рекомендует использовать спрей, который добавляет прикорневой объем и текстуру. Нанесение такого средства может стать идеальной основой для вашей укладки. Распылите спрей на волосы и переходите к созданию мягких волн. Тогда они будут иметь более естественный и стильный вид.

Используйте специальные щипцы вместо плойки

Плойка может вызвать накопление статического электричества в ослабленных волосах и помешать их естественному движению, а щипцы помогают придать волосам объем и энергию. Идеально выпрямленные волосы могут иметь великолепный "безжизненный" вид,

– объясняет hair-стилист Меган Маркл.

Делайте стрижку регулярно

Благодаря качественной и регулярной стрижке волосы будут выглядеть здоровыми, текстурными и "подвижными". В частности, таким образом вы придадите своему образу свежесть, ухоженность и привлекательность.

Применяйте восстанавливающие маски для волос

"Регулярная восстановительная процедура подпитает любые сухие, пушистые волосы зимой. Хорошая маска, типа Redken All Soft Deep Conditioning Mega Mask, которую нужно использовать раз в неделю, обеспечит интенсивное кондиционирование ваших волос. Такая процедура оживляет любые сухие и ломкие текстуры, а также усиливает блеск, благодаря чему волосы будут сильными и здоровыми", – говорит Джордж Нортвуд.

Избегайте сушки феном

Hair-стилист Меган Маркл отмечает, что после первого локдауна заметил значительное улучшение состояния волос у многих его клиентов. Он объясняет, что это отчасти связано с влиянием искусственного тепла и плоек, ведь дома люди не так часто сушили волосы феном и укладывали их, как делали это раньше. Эксперт добавляет, что наиболее полезным является естественное высушивание волос на воздухе. Тогда локоны становятся более здоровыми, крепкими, увлажненными и менее пушистыми.

Включите в рацион пищевые добавки

Джордж Нортвуд говорит: "Я верю в пищевые добавки для поддержания роста волос. Я бы порекомендовал The Beauty Chef Collagen Inner Beauty Boost. Это питьевой биоферментированный пробиотик. Сочетание пробиотиков, экстракта виноградных косточек, цинка, витамина С и смеси сильнодействующих ягод укрепляет ваши волосы и ногти, так что это отличный универсальный продукт".

Делайте простые прически

Стилист Меган Маркл рекомендует собирать волосы. Больше всего ему нравится небрежный стильный пучок на затылке или на макушке. Джордж объясняет, как нужно создавать такой пучок: "Тщательно вымойте волосы за ночь до того, как планируете делать укладку. Волосы, обработанные горячим воздухом утром, станут хорошей основой для работы. На сухие волосы нанесите спрей и расчешите их, чтобы создать волны (особенно вдоль лица). Затем сделайте начес на макушке, чтобы добавить прическе высоту. Руками соберите волосы в хвост и закрутите его. Закрепите пучок шпильками. В завершение вытяните несколько локонов из прически, чтобы они обрамляли лицо для создания мягкого, лукавого и небрежного вида".