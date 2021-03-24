Одной из главных бьюти-новинок весны 2021 является помада Chanel Rouge Coco Bloom. Ее особенностью является уникальная формула создания. Американо-французская актриса и модель Лили-Роуз Депп не только стала лицом линейки, но и снялась в рекламном ролике, в котором собственноручно создала помаду, продемонстрировав все этапы этого таинственного процесса.

Дочь звездных родителей, известного актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп представила помаду Chanel Rouge Coco Bloom. Помада является увлажняющей, с эффектом объема, ее запатентованная формула обеспечивает интенсивный цвет, блеск и стойкость.

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Лили-Роуз Депп делает помаду Chanel Rouge Coco Bloom

21-летняя модель стала лицом коллекции помад Chanel Rouge Coco Bloom. В новом видео Chanel Лили-Роуз Депп посетила лабораторию Дома, чтобы собственными руками создать помаду. Она училась смешивать пигменты и базу, чтобы создать идеальный цвет, который будет переливаться влажным блеском.

Мне очень повезло, что я смогла посетить лаборатории и увидеть магию создания косметики Chanel,

– отметила Лили-Роуз Депп.

В рекламном ролике звезда появилась с аккуратными эффектными стрелками на веках, черной тушью на ресницах и стильно оформленными бровями, а макияж губ сделала с помощью одного из оттенков помад из линейки Rouge Coco Bloom – красным с манящим влажным эффектом. А волосы Лили-Роуз собрала в небрежный низкий пучок, который является одним из hair-трендов этого сезона.

История помад Rouge Coco Bloom началась еще в 2016 году в лаборатории Chanel, а после 3 лет работы над формулой в Патенте и не менее 140 тестов, бренд создал двухфазную технологию: одна отвечала за цвет, другая – за объем и блеск. Производители продолжали каждый год совершенствовать помаду. В 2021 Chanel выпустили новую версию косметического продукта для макияжа губ.

Помады имеют высокую концентрацию пигментов и содержат пленкообразующий фиксирующий компонент. Представители бренда обещают, что цвет будет держаться на губах в течение 8 часов. В состав также вошел комплекс Hydraboost, который содержит 3 воска растительного происхождения (мимозы, жожоба и подсолнечника). Он создает ощущение комфорта и увлажненности.

О сотрудничестве Лили-Роуз Депп с Chanel

Напомним, что это не первое сотрудничество Лили-Роуз Депп. Контракт с модным домом Chanel Лили-Роуз Депп подписала в 2015 году. Став музой Карла Лагерфельда и самым молодым лицом бренда, дочь звездных родителей снялась в рекламной кампании аромата Chanel No.5 L'Eau. "Chanel всегда был частью нашей жизни. Моя мама работала с этим домом в 18 лет, а я, будучи маленькой, заходила с ней в магазины бренда. С Лагерфельдом мама познакомила меня тогда, когда мне было 8 лет. И то, что я стала амбассадором этой компании, – настоящее безумие, я была очень взволнована из-за того, что меня туда пригласили", – рассказывала в одном из интервью девушка. Еще одна совместная работа дома Channel и Лили-Роуз – коллекция очков Pearl. А в сентябре этого года красавица стала лицом новой коллекции макияжа (Collection Libre Maximalisme de Chanel).