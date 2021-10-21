На контрасте: Дженнифер Лопес освежила образ мелированием – стильные фото

Американская певица Дженнифер Лопес кардинально не экспериментирует с цветом и длиной прядей. Однако любые ее бьюти-изменения соответствуют последним трендам. На этот раз звезда освежила образ с помощью светлого контрастного мелирования волос.

Недавно Джей Ло поразила поклонников розовым париком и сексуальным стилем bubblegum-pink в рекламной кампании DSW. Теперь она действительно решилась на новое окрашивание волос.

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Новое окрашивание волос Дженнифер Лопес

52-летняя знаменитая красавица выглядит великолепно с любым цветом волос. Светлые блики в локонах добавляют ее образу особой свежести и стильности. Дженнифер Лопес выбрала на осень технику окрашивания, которая актуальна в этом сезоне.

Новый оттенок шевелюры Джей Ло продемонстрировал голливудский колорист и hair-стилист Крис Эпплтон. Певица уже долгое время доверяет свои волосы только этому мастеру.

Если обычно на осень красят локоны в теплые оттенки, то Джей Ло сделала наоборот. Вместо этого она соединила яркие белокурые пряди с основной частью своего фирменного карамельного оттенка. Также звезда освежила челку-шторку и добавила на нее больше оттенка песчаного "блонда".

Крис Эпплтон опубликовал на своей инстаграм-странице несколько фотографий Дженнифер Лопес с новым имиджем и добавил описание: "Сегодня вернулся с Джен – кто здесь с челкой?".



Дженнифер Лопес сделала мелирование волос / Фото с инстаграма Криса Эпплтона



Новый имидж Джей Ло / Фото с инстаграма Криса Эпплтона



Стильный образ Дженнифер Лопес / Фото с инстаграма знаменитости

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