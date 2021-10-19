Прямые, гладкие, блестящие и здоровые волосы могут оставаться в моде вне времени. Если вы обладательница кудрявой шевелюры, то не стоит спешить в лавку за выпрямителем. Ведь, во-первых, естественная текстура прядей также на пике популярности в этом году, а, во-вторых, существует немало более безопасных способов выпрямить локоны, которые можно повторить в домашних условиях с помощью натуральных ингредиентов.

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Прямые волосы – тренд сезона

Среди главных бьюти-трендов сезона – бескомпромиссно прямые волосы. Настоящим оммажем выпрямленным прядям, которые так любили знаменитости в прошлом, стал показ Versace x Fendi весна – лето 2022: Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковски и Лили Дональдсон вышли на подиум с длинным, блестящим, отполированным волосами.



Показ Versace x Fendi весна – лето 2022 / Фото Vogue



Идеальные волосы Джиджи Хадид / Фото Vogue



Прямые волосы в тренде / Фото Vogue



Модная укладка / Фото Vogue

Наоми Кэмпбел не осталась в стороне и также продемонстрировала идеальную укладку с прямыми прядями.



Наоми Кэмпбел с прямыми прядями / Фото Vogue

Гвидо Палоу, стилист по прическам и contributing beauty editor британского Vogue, помог глянцевым, вытянутым утюгом, прядям триумфально возродиться и дал им второе дыхание в индустрии моды. Мастер использовал не только стайлеры-выпрямители, но и шиньоны, накладки, парики. Те, кто постараются повторить укладку дома, должны помнить: зеркальный блеск и шелковая текстура волос возможны лишь в случае должного (а иногда даже фанатичного) ухода.



Зои Дойч выпрямила волосы / Фото Vogue

Вы всегда можете воспользоваться достижения шампунями, затем высушить пряди, направляя фен сверху вниз, чтобы пригладить чешуйки волос и придать укладке эффекта глянцевой гладкости, а только потом использовать выпрямитель.

Также действенным домашним способом выпрямить волосы является раствор из ромашки и сахара. Для этого нужно залить ромашку стаканом кипятка, добавить сахар и накрыть сосуд с ингредиентами крышкой. Заварите раствор, а затем перелейте в емкость с распылителем. Применение: расчешите влажные волосы нанесите раствор по всей его длине, высушите феном, вытягивая пряди расческой. Сахар действует так, что удерживает волосы выпрямленными, а ромашка придает им блеск. Результат должен быть устойчивым до следующего мытья головы.