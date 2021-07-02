Некоторые убеждены, что, чем чаще стричь волосы, тем быстрее они будут расти, или 100 расчесываний в день сделают волосы здоровее. Hair-эксперты назвали еще ряд мифов, которые следует развенчать.

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Мифы о волосах, в которые не надо верить

Частая стрижка волос ускоряет их рост. Если вы будете стричь пряди каждые 4 – 6 недель, то это не повлияет на интенсивность их роста. Ведь рост волос происходит от корней, а не на концах, поэтому подстригание кончиков не влияет на фолликулы, отвечающие за рост.

Если вы будете стричь пряди каждые 4 – 6 недель, то это не повлияет на интенсивность их роста. Ведь рост волос происходит от корней, а не на концах, поэтому подстригание кончиков не влияет на фолликулы, отвечающие за рост. 100 расчесываний в день придадут здоровье волосам. Таким образом, наоборот, можно повредить локоны и стимулировать их выпадение, особенно если вы обладательница тонких или редких волос. Но расчесывание полезно для шевелюры, так как помогает распределить жир с кожи головы по волосам, чтобы они оставались увлажненными. Однако важно сохранять меру.

Таким образом, наоборот, можно повредить локоны и стимулировать их выпадение, особенно если вы обладательница тонких или редких волос. Но расчесывание полезно для шевелюры, так как помогает распределить жир с кожи головы по волосам, чтобы они оставались увлажненными. Однако важно сохранять меру. Волосы могут поседеть за ночь после стресса. Потеря пигмента – постепенный процесс: с возрастом меланин, отвечающий за цвет волос, останавливается продуцироваться. Поэтому потерять пигмент сразу невозможно, но ученые считают, что сильный шок может спровоцировать очаговую алопецию.

​ Шампунь и кондиционер нужно менять каждые 2 – 3 месяца. Волосы не являются живыми существами. Это означает, что они не могут стать невосприимчивыми к вашим любимым продуктам. Проблемы с волосами могут вызвать жесткая вода, загрязненный воздух, излишки стайлинговых продуктов, но не привыкание к шампуню или кондиционеру. Важно использовать продукты для вашего типа локонов.

Волосы не являются живыми существами. Это означает, что они не могут стать невосприимчивыми к вашим любимым продуктам. Проблемы с волосами могут вызвать жесткая вода, загрязненный воздух, излишки стайлинговых продуктов, но не привыкание к шампуню или кондиционеру. Важно использовать продукты для вашего типа локонов. Нельзя пользоваться кондиционером, если у вас жирные волосы. Жирность прядей вызывает избыток кожного сала, но не кондиционирование. Кондиционер необходим для жирных типов волос, поскольку он помогает обеспечить здоровую дозу увлажнения, питания и защиты. Важно наносить кондиционер только на кончики, избегая попадания на кожу головы, чтобы волосы не выглядели тонкими и утяжеленными.