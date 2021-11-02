Красивые цвета для длинных ногтей: 7 идей для маникюра – фото

Женственного и красивого вида рукам придают длинные ухоженные ногти красивой формы. Однако им не всегда подойдут яркие покрытия и глитер. Поэтому вам понадобятся роскошные идеи уместного маникюра.

Длинные ногти смотрятся эффектно и без дизайна. В таком случае следует выбрать подходящий маникюр, чтобы он не казался вульгарным. Начните с 7 трендовых вариантов.

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Ошибиться невозможно со светлыми молочными оттенками, которые просто созданы для длинной ногтевой пластины. Нежный и женственный результат – гарантирован. Также стоит обратить внимание на очаровательные пастельные оттенки: нежно-розовый, свежий мятный, светло-сиреневый, цвет персика, ванили или лаванды.

Классический и проверенный годами вариант – монохромный черно-белый маникюр. С помощью этих двух базовых цветов можно экспериментировать с френчем, графикой, эффектом half-moon. В любом случае результат будет выглядеть стильно и элегантно. Не менее роскошно длинные ногти будут выглядеть с шоколадным лаком.

Яркий маникюр тоже следует делать на длинных ногтях, но не забывайте сохранять правильный баланс. Для этого идеально подойдет дизайн в стиле "отрицательное пространство" – пустые участки на ногте будут уравновешивать яркие цветовые вспышки.

Еще следует попробовать комбинировать нюдовные оттенки в нейл-дизайне: от светло-песочного до цвета крепкого кофе. Самый трендовый маникюр для длинных ногтей это градиент. Он дает возможность максимального "растяжения" покрытия и усиливает эффект от обычных переходов.

7 цветов маникюра, которые красиво смотрятся на длинных ногтях



Маникюр в молочном оттенке / Фото с инстаграма @thehotblend



Пастельные оттенки для нейл-арта / Фото с инстаграма @thehotblend



Черно-белое комбо / Фото с инстаграма @thehotblend



Шоколадный маникюр / Фото с инстаграма @heluviee



Яркие ногти в технике "отрицательное пространство" / Фото с инстаграма @thehotblend



Нюдовые оттенки для маникюра / Фото с инстаграма @charsgelnails_



Градиент /Фото с инстаграма @amyle.nails