Простота и лаконичность не может выйти из моды. Поэтому сочетать черный и белый цвета в маникюре всегда удачное и трендовое решение. А еще и теперь, когда во всем мире популярен сериал "Ход королевы", то и даже дизайн ногтей в духе шахматной доски является особенно стильной классикой.

Если вам надоело красное покрытие ногтей, яркий арт или другой нестандартный нейл-дизайн, то черно-белый маникюр – то, что вам понравится. Комбинация этих цветов классическая, но даже она может иметь чрезвычайно эффектный вид. 24 канал подготовил модную подборку идей для маникюра в духе шахматной доски, как в сериале "Ход королевы".

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Идеи для черно-белого маникюра

Черно-белый маникюр имеет элегантный и модный вид. Одним из многих преимуществ такого нейл-дизайна является и то, что его легко сочетать с любым образом. В 2021 внимание стоит обратить на четкие линии, узоры и геометрические фигуры на ногтях. Также важно, чтобы форма и длина ногтевой пластины были не только трендовыми, но и практичными.

Маникюр в черно-белом цвете: идеи для вдохновения / Фото Instagram