Красные губы и фиолетовый маникюр: Люси Хейл эффектно поздравила бьюти-бренд Almay с 90-летием

Американская актриса, известна главными ролями в сериале "Милые обманщицы" и фильме "Правда или действие", 32-летняя Люси Хейл стала амбассадором косметического бренда Almay в 2021 году. 2 сентября 2021 года компании исполнилось 90 лет. По этому случаю звездная красавица зажгла свечи на праздничном кексе, накрасила губы красной помадой, а также показала стильный маникюр в фиолетовых оттенках.

Бьюти-бренд Almay, который принадлежит компании Revlon, выпускает косметику для людей с чувствительной кожей. Их продукция чистая, гипоаллергенная и без аромата, поэтому Люси Хейл гордится быть лицом бренда. Для празднования 90 дня рождения Almay актриса задула свечи в виде соответствующих цифр, продемонстрировав манящий макияж и трендовый нейл-дизайн.

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Люси Хейл поздравила Almay с 90-летием

Со своей 24-миллионной аудиторией в инстаграме Люси Хейл поделилась праздничной фотографией, которую опубликовала в профиле, и несколькими видео во временных инстаграм-историях. Цветом бренда Almay является красный, потому звезда украсила кекс свечами такого цвета и накрасила губы красной помадой.

Макияж Люси является классическим и подойдет каждой девушке для любого случая: акцент на красных губах, ровный тон кожи, свежий розовый румянец на яблочках щек, тушь на ресницах и аккуратно зачесанные брови. Бьюти-образ знаменитость дополнила легкими локонами на волосах. Напомним, что Люси Хейл уже длительное время не изменяет самой модной стрижке последних лет – боб-каре.

В новых публикациях звезда "Милых обманщиц" похвасталась еще и модным маникюром. Нейл-арт выполнен в фиолетовых оттенках, а каждый ноготь украшает разный рисунок: однотонное покрытие, дизайн в виде шахматной доски, Инь-Ян.

Люси Хейл поздравляет Almay / Фото из инстаграма актрисы

Празднование 90-летия Almay / Фото из инстаграма Люси Хейл

Люси Хейл с обольстительным макияжем / Фото из инстаграма актрисы

"С 90 днем рождения, Almay, ты выглядишь изумительно, девочка! Спасибо за многие годы чистоты, безопасных продуктов. Мне нравится быть частью этой семьи и то, что ты отстаиваешь любовь", – написала в инстаграм-публикации Люси Хейл.

Пост-поздравление от Люси Хейл / Фото из инстаграма актрисы

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