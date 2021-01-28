31-летняя американская актриса, известная по роли в популярном сериале "Милые обманщицы", Люси Хейл обожает эксперименты с волосами. В последнее время звезда отдавала предпочтение боб-каре, но и не отказывалась от нарощенных локонов, она поражала трансформациями из блондинки в рыжую, а потом вообще покрасила шевелюру в темный черный цвет. Недавно Люси сделала очередное бьюти-перевоплощением.

Источник: 24 канал

Летом Люси Хейл стала амбассадором американского бренда Almay, материнской компанией которого является Revlon. Бренд выпускает косметику, предназначенную для чувствительного типа кожи. 27 января на инстаграм-странице Almay актриса продемонстрировала новый трендовый цвет своих волос и сделала ежедневный макияж в прямом эфире.

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Модное окрашивание волос и идея для макияжа на каждый день от Люси Хейл

Несколько дней назад Люси Гейл поделилась в своем профиле в инстаграме публикацией, в которой соединила 10 фотографий. На каждом из снимков знаменитость имела другой цвет волос, стрижку и укладку. Она написала: "Дневники волос". Также актриса отметила свою hair-стилистку и визажистку Келси Фишер. Так как только ей Люси доверяет экспериментировать с собственными волосами.

27 января на официальной инстаграм-странице бренда Almay Люси Хейл появилась с очередным обновлением цвета своих волос. Звезда отметила, что именно его она считает наиболее приближенным к натуральному оттенку ее локонов. Добавим, что этот стиль окрашивания ранее hair-эксперты назвали одной из бьюти-тенденций 2021.

В инстаграм-истории упомянутого косметического бренда Люси подробно продемонстрировала идеальное состояние и новый цвет своей шевелюры. Она также отметила аккаунт Келси Фишер и Кристин Эсс, которая создает аксессуары и имеет бренд средств для окрашивания волос.



Окрашивание волос / Фото из инстаграма Люси Хейл



Бьюти-изменения Люси Хейл / Фото из инстаграма Almay



Идея для окрашивания волос / Фото из инстаграма Люси Хейл

Впоследствии Люси Хейл в прямом эфире, руководствуясь указаниями визажистки и подруги Келси Фишер, сделала красивый макияж, который подойдет как на каждый день, так и для ужина по особому случаю. Она нанесла равномерно тональный крем на лицо, добавила нежно-розовые румяна на щеки, оформила брови, выделила контур губ и нанесла помаду пастельного оттенка. Затем знаменитость перешла к макияжу глаз: она тщательно растушевала тени более темного и светлого оттенков, нарисовала карандашом почти не заметные стрелки, но они визуально добавляют объем ресницам, а также воспользовалась тушью.



Красивый макияж / Фото из инстаграма Almay

Бьюти-образ очаровательной Люси Хейл вдохновляет на модные изменения цвета волос и создание привлекательного макияжа. Если вы долго не решались на эксперименты, то, возможно, сейчас самое время.