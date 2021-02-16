Для коротких волос можно сделать немало модных стрижек. Например, пикси подойдет женщинам, которые любят бьюти-эксперименты и подойдет большинству форм лица, а микро-боб – более практичное, но не менее стильное, решение. Поэтому среди трендовых идей для стрижки выбирайте ту, которая вам нравится.

Короткая стрижка помогает просто и эффективно освежить ваш бьюти-образ. Однако, если вы уже решились на обновление имиджа, то важно сделать такую ​​короткую стрижку, которая удачно подчеркнет достоинства вашего лица.

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Лучшие стрижки для коротких волос

Микро-боб

Стиль стрижки, который уже несколько сезонов остается одним из самых популярных. Для микро-боба характерны острые линии и тупые края. Подрезав значительную часть длины ваших волос, можно избавиться от поврежденных прядей. Укладывать микро-боб просто и быстро. Чтобы придать локонам объем, можно воспользоваться сухим шампунем или специальным спреем. Несколько текстурных слоев придадут стрижке особой дерзости. Обладательницы тонких волос могут сделать боб с несколькими скошенными прядями.

Пикси

Стрижка подойдет для тех, кто хочет кардинально сменить имидж. То, что пикси подходит большинству форм лица и не требует особой укладки или ухода – главное преимущество прически. Она удачно обрамляет лицо и подчеркивает скулы. Можно экспериментировать со стилем стрижки: одна длина, короткие волосы сзади, а по бокам и сверху – длиннее. Если сделать мягкую пикси, то можно визуально добавить плотности шевелюре.

Чтобы разнообразить короткую стрижку, сделайте челку. Таким образом вам удастся адаптировать пикси к форме лица, не выделяя грубых черт. Челка, скошенная по бокам, подойдет лицу квадратной или сердцевидной формы, а короткая тупая челка – овальной.

Тупые края

Эта разновидность стрижки практична и универсальна. Тупые края на волосах подойдут тем женщинам, которые любят закручивать концы и выпрямлять шевелюру. С помощью тупого боба можно привлечь внимание к скулам и челюсти. А специальный мусс или текстурирующий спрей придадут объем корням волос.

Одна длина

Современный вариант стрижки визуально сделает тонкие волосы гуще. Прическа одной длины лучше выглядит на ровных волосах, но ее легко адаптировать и к другому типу. Стили таких стрижек могут варьироваться от длинного каре до длины чуть выше ключиц. В частности, таким образом стоит стричься, если вы устали от многослойной укладки и хотите начать отращивать волосы. Однако вьющиеся волосы эксперты рекомендуют таки подстригать несколькими слоями, чтобы сохранить естественный объем. Одна длина волос подойдет для овальных и ромбовидных форм лица.

Такую стрижку можно дополнить челкой. Таким образом вы превратите свой привычный образ в стильный и молодежный. Волосы до плеч красиво можно совместить с рваной челкой средней длины или длинной многослойной челкой, которая будет обрамлять лицо.