Лаванда, глэм-рок и другие: модные оттенки фиолетового для весеннего маникюра
Фиолетовые оттенки в маникюре весны 2021 будут не только красивыми, но и модными. Обычно женщины ассоциируют фиолетовое покрытие ногтей с кислотными цветами лака для девочек. Однако обозревательница красоты Эрин Джанс доказала, что это не так.
Источник:Новое время
Эрин Джанс рассказала, что фиолетовый цвет всегда казался ей одним из самых недооцененных среди оттенков лаков для ногтей. Она добавляет: "Хотя сначала пурпурный может вызвать в воображении психоделические, похожие на образ Барби флюиды ногтей учениц младших классов, существует много различных оттенков, декора и направлений, которые вы можете использовать.
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Интересно то, что пурпурный получают в результате сочетания синего и красного цветов. В 1908 году его избрали цветом Международного женского дня и наделили символикой справедливости и достоинства. Поэтому создать маникюр в фиолетовых оттенках может стать отличной идеей для дополнения весеннего образа.
Модные оттенки фиолетового для маникюра весной 2021
Тёмно-пурпурный
Глянцевый баклажан
Серо-фиолетовый
Мерцающий фиолетовый
Голографичный
Пастельный сиреневый
Тон между розовым и фиолетовым
Лавандово-серый
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