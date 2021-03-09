Фиолетовые оттенки в маникюре весны 2021 будут не только красивыми, но и модными. Обычно женщины ассоциируют фиолетовое покрытие ногтей с кислотными цветами лака для девочек. Однако обозревательница красоты Эрин Джанс доказала, что это не так.

Эрин Джанс рассказала, что фиолетовый цвет всегда казался ей одним из самых недооцененных среди оттенков лаков для ногтей. Она добавляет: "Хотя сначала пурпурный может вызвать в воображении психоделические, похожие на образ Барби флюиды ногтей учениц младших классов, существует много различных оттенков, декора и направлений, которые вы можете использовать.

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Интересно то, что пурпурный получают в результате сочетания синего и красного цветов. В 1908 году его избрали цветом Международного женского дня и наделили символикой справедливости и достоинства. Поэтому создать маникюр в фиолетовых оттенках может стать отличной идеей для дополнения весеннего образа.

Модные оттенки фиолетового для маникюра весной 2021

Тёмно-пурпурный

Глянцевый баклажан

Серо-фиолетовый

Мерцающий фиолетовый

Голографичный

Пастельный сиреневый

Тон между розовым и фиолетовым

Лавандово-серый