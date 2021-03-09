В королевских семьях женщины обычно делают маникюр только в светлых оттенках. В частности, Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Например, когда герцогиня Сассекская появилась на публике с маникюром в цвете гнилой вишни, это спровоцировало обвинения в ее сторону из-за нарушения королевского устава. Однако существует другая настоящая причина, почему герцогини, принцессы и королевы носят светлое покрытие.

В королевском уставе нет никаких правил относительно маникюра монархов. Однако большинство из них все равно придерживаются неписаного закона и красят ногти нейтральными оттенками.

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Почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон красят ногти светлым лаком

По словам королевского корреспондента Амида Скоби, так называемого "маникюрного протокола" не существует. Однако Меган Майкл и Кейт Миддлтон все равно предпочитают нюдовое или прозрачное покрытие ногтей. "Они просто хотят иметь уместный вид в любой стране, ситуации и обстановке", – объясняет королевский эксперт.



Темный маникюр Меган Маркл / Фото Getty Images

Амида Скоби считает такое решение логичным. Ведь бежевый, молочный и полупрозрачный розовый делают руки более ухоженными, подходят к любому тону кожи и не привлекают внимания окружающих, которое должно быть сосредоточено на главном образе. Также такой маникюр является современной классикой, которая никогда не теряет актуальности.

Стоит отметить, что существует и другая гипотеза относительно светлого королевского маникюра: сама королева Елизавета уже несколько десятилетий покрывает свои ногти нежно-розовым оттенком Ballet Slippers от Essie, поэтому и похожие оттенки для нейл-дизайна стали доброй традицией среди монархов. Однако иногда они пробуют другие оттенки лаков. Для примера: Кейт Миддлтон несколько раз замечали с классическим красным педикюром, а Меган Маркл неоднократно экспериментировала с темными цветами лаков для ногтей.



Маникюр Меган Маркл / Фото Getty Images



Королевский маникюр / Фото Getty Images

Однажды во время визита в Индию герцогиню Кембриджскую упрекнули в отсутствии педикюра, но она не скрывает того, что периодически отказывается от цветного покрытия ногтей на ногах. Зато Меган Маркл обожает педикюр. В СМИ сообщали, что Меган иногда даже берет на процедуру своего мужа Гарри, чтобы он помог ей определиться с новым оттенком.