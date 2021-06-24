Легкие и стильные прически на лето: идеи от моделей, как красиво собрать волосы

Когда на улице жара, то стоит создать для себя комфортные условия: выбрать одежду из натуральных тканей, не наносить много макияжа, пользоваться SPF-средствами и позаботиться о прическе. Такие модели, как Эльза Хоск, Джиджи Хадид, Хейли Бибер и другие, делятся в инстаграме стильными идеями для летних причесок, которые красиво и модно выглядят, а также их легко и быстро можно сделать самому.

Если вы не представляете свою жизнь без распущенных волос, то попробуйте сделать небрежный пучок с помощью шпильки или специальной резинки, а передние пряди пусть стильно обрамляют лицо. Примером может служить любимая беззаботная прическа Айрис Лоу. Чтобы повторить укладку, вам понадобится максимум 2 минуты. В следующий раз небрежный пучок можно заменить гладким, чтобы разнообразить свой образ.

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Особенно популярными летом 2021 года будут 2 косички в стиле Барбары Палвин. Модель неоднократно демонстрировала трендовую летнюю прическу, которая соединила в себе привлекательный вид, комфорт и скорость в исполнении. В частности, в этом сезоне в индустрии красоты появился тренд на инфантильность: украшения из бисера, яркие заколки, крабики и 2 косички среди них. Такой прической можно дополнить любой образ.

Наиболее смелым красоткам следует решиться на текстурированный боб. Длина стрижки не только будет оптимальной для летней жары, но и придаст общему виду особого французского шика.

Легкие и стильные прически на лето от мировых моделей

Высокая косичка для волос средней длины

Небрежный пучок – это удобно, стильно и соблазнительно

Аккуратно собранные волосы сзади и пробор "зигзаг"

Оригинальная идея для прически от Беллы Хадид

Игривые хвостики Хейли Бибер

Эмили Ратаковски советует сделать хвостик под кепку

Невероятные косички Барбары Палвин

Эффектный боб и розовые пряди для летней жары

Летняя прическа с платком

Пучок со стильной резинкой

Укладка для веселой вечеринки летом

Пример, как красиво можно собрать волосы

Низкий модельный хвостик