Легкие и стильные прически на лето: идеи от моделей, как красиво собрать волосы

Когда на улице жара, то стоит создать для себя комфортные условия: выбрать одежду из натуральных тканей, не наносить много макияжа, пользоваться SPF-средствами и позаботиться о прическе. Такие модели, как Эльза Хоск, Джиджи Хадид, Хейли Бибер и другие, делятся в инстаграме стильными идеями для летних причесок, которые красиво и модно выглядят, а также их легко и быстро можно сделать самому.
Если вы не представляете свою жизнь без распущенных волос, то попробуйте сделать небрежный пучок с помощью шпильки или специальной резинки, а передние пряди пусть стильно обрамляют лицо. Примером может служить любимая беззаботная прическа Айрис Лоу. Чтобы повторить укладку, вам понадобится максимум 2 минуты. В следующий раз небрежный пучок можно заменить гладким, чтобы разнообразить свой образ.
К теме: Прически на пляж: топ-10 стильных вариантов, которые просто и быстро повторить своими руками
Особенно популярными летом 2021 года будут 2 косички в стиле Барбары Палвин. Модель неоднократно демонстрировала трендовую летнюю прическу, которая соединила в себе привлекательный вид, комфорт и скорость в исполнении. В частности, в этом сезоне в индустрии красоты появился тренд на инфантильность: украшения из бисера, яркие заколки, крабики и 2 косички среди них. Такой прической можно дополнить любой образ.
Наиболее смелым красоткам следует решиться на текстурированный боб. Длина стрижки не только будет оптимальной для летней жары, но и придаст общему виду особого французского шика.
Легкие и стильные прически на лето от мировых моделей
Высокая косичка для волос средней длины
Небрежный пучок – это удобно, стильно и соблазнительно
Аккуратно собранные волосы сзади и пробор "зигзаг"
Оригинальная идея для прически от Беллы Хадид
Игривые хвостики Хейли Бибер
Эмили Ратаковски советует сделать хвостик под кепку
Невероятные косички Барбары Палвин
Эффектный боб и розовые пряди для летней жары
Летняя прическа с платком
Пучок со стильной резинкой
Укладка для веселой вечеринки летом
Пример, как красиво можно собрать волосы
Низкий модельный хвостик