Если вы привыкли отдыхать на море или реке только с высоким хвостиком или пучком, то вам понадобятся идеи для причесок, которые очень просто и довольно быстро повторить. Такие укладки не только разнообразят ваши летние образы, но и придадут ощущение комфорта и уверенности в себе.

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Интересно, что в выборе и создании пляжной прически следует соблюдать 2 главных правила. Прежде всего летняя укладка для отдыха не должна быть сложной. Ведь в любой момент можно намочить волосы, а потом придется расплетать эффектные косы, чем легко повредить волосы. На пляже ваши локоны должны отдыхать от шпилек, тесных резинок и стайлинговых средств.

2 правило не менее важное – волосы нужно защищать от солнца. Какой бы ни была ваша пляжная прическа, не забывайте наносить на пряди продукт с УФ-защитой. Еще одной замечательной идеей будет дополнительно прикрыть волосы платком.

Подборка стильных причесок на пляж подойдет обладательницам длинных волос и прядей средней длины, а также любому типу шевелюры. Вдохновляйтесь и пробуйте повторять самостоятельно.

Стильные прически на пляж: топ-10 идей

Небрежный пучок с распущенными волосами

Простой хвост, дополненный нежной косой и платком

Просто, быстро и невероятно красиво

Оригинальный пучок с платком для пляжного отдыха

2 пучка для дополнения беззаботного образа

Французская коса для очень коротких волос

Идеальная прическа для жаркого дня

How to style a Bandana: 4 прически с трендовым аксессуаром для волос

Интересная и стильная прическа для летнего отдыха

Обольстительная укладка в стиле пин-ап