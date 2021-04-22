Антивозрастной макияж имеет несколько важных отличий от обычного. С возрастом кожа становится более сухой, менее упругой, на ней появляются морщины. Назначение мейкапа – подчеркивать достоинства вашей красоты и скрывать недостатки. Поэтому, чтобы не случилось наоборот, стоит научиться правильно наносить тональный крем и консилер на лицо.

Использовать бьюти-средства на зрелой коже нужно с помощью особого подхода. Визажистка Fenty Beauty и мастер макияжа, которая лично работала с Рианной, Присцилла Оно показала, как нужно наносить тональный крем и консилер на кожу, если на ней уже появились первые признаки старения.

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Как наносить тональный крем и консилер на зрелую кожу

Всегда начинайте с увлажнения. Перед созданием макияжа на любой коже необходимо ее увлажнять, особенно если речь идет о зрелой. Если вы будете должным образом питать и увлажнять дерму, то тон не будет скатываться и подчеркивать текстуру со временем. Сначала выполните классический уход: тоник, сыворотка, крем. Затем наносите питательную базу не только для заботы о коже, но и для стойкости мейкапа.

Тональный крем. Присцилла Оно пользуется собственным бьюти-лайфхаком, создавая макияж на зрелой коже. Визажистка добавляет пару капель масла в любимый тональный крем. Таким образом легче распределять тон по лицу равномерно, а также одновременно можно питать кожу. Также она отмечает, что нужно наносить тональный крем тонким слоем и начинать с боковых участков лица, чтобы основная масса продукта была сосредоточена там. Это важно, ведь люди прежде всего обращают внимание на центр лица. Также Присцилла наносит тон на зрелую кожу кистью, а не спонжем, для того, чтобы мягко растушевать средство и разгладить морщины.

Присцилла Оно пользуется собственным бьюти-лайфхаком, создавая макияж на зрелой коже. Визажистка добавляет пару капель масла в любимый тональный крем. Таким образом легче распределять тон по лицу равномерно, а также одновременно можно питать кожу. Также она отмечает, что нужно наносить тональный крем тонким слоем и начинать с боковых участков лица, чтобы основная масса продукта была сосредоточена там. Это важно, ведь люди прежде всего обращают внимание на центр лица. Также Присцилла наносит тон на зрелую кожу кистью, а не спонжем, для того, чтобы мягко растушевать средство и разгладить морщины. Консилер. Если другие визажисты обычно советуют выбирать консилер в тон кожи, то Присцилла берет средство на несколько тонов светлее, чтобы "подсветить" отдельные участки. Чтобы избежать скатывания консилера в течение дня, наносите его не только на те места, где видно синеву, но в целом на кожу под глазами. Для растушевки воспользуйтесь пушистой кистью. Поклонницы инстаграмных бьюти-трюков могут еще смело пройтись консилером по спинке носа, чуточку нанести на подбородок и пространство между бровями, а затем растушевать границы специальным спонжем.

Смотрите, как нужно делать макияж на зрелой коже: