Главные летние тренды в макияже: визажист Dior рассказал о золоте, жемчуге и сияющей коже

Именно бьюти-образы на модных показах начинают новые тренды в индустрии красоты. Поэтому после показа круизной коллекции Dior в Афинах Питер Филипс, креативный директор бренда по макияжу, рассказал, как создавали макияж моделей и почему схожие варианты мейк-апа стоит повторить этим летом каждой красавице.

Известный визажист Питер Филипс знает, какие приемы в макияже будут в тренде летом 2021. Он советует обратить внимание на мейк-ап моделей на показе Dior Cruise 2022, который состоял из 2 частей. У моделей был один образ в нейтральных оттенках, который затем дополняли абстрактными деталями. Мастер макияжа Dior продемонстрировал, как можно сделать мейк-ап на каждый день, а затем добавить ему вечерней яркости с помощью жемчуга.

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Главные тренды в макияже на лето 2021

Сияющий и "дорогой" вид кожи

Для этого необходимо правильно начинать макияж – с увлажнения. Питер Филипс подготовил кожу моделей с помощью сыворотки, чтобы дерма начала сиять еще до нанесения косметики. Затем визажист добавил тональную основу Dior Backstage. Чтобы сохранить естественный эффект на лице, тональное средство не должно полностью покрывать кожу.

Золото – хит сезона

Чтобы создать модный макияж, нужно использовать в нем самый популярный летний оттенок – золотой. Попробуйте нанести золотые тени и хайлайтер с эффектом переливания. Преимущество мейк-апа в золотых оттенках в том, что он подходит абсолютно всем и имеет особенно красивый вид на солнце. Обольстительные тона на лице дополнят ваш образ невероятной естественностью и изяществом.

Сияние, но не жирный блеск

Для создания летнего макияжа не нужно использовать слишком много средств. Чтобы получить в результате легкое сияние, как от солнца, нужно наносить декоративную косметику максимально тонкими слоями: капля праймера, немного тональной основы, поверх – кремовый или сухой хайлайтер.

Тени летом также должны быть

Специально для показа Dior Cruise 2022 бренд выпустил лимитированную палетку теней в нейтральных песочных оттенках. Питер Филипс наносил темно-бежевый оттенок моделям вдоль линии роста ресниц, чтобы достичь эффекта тени или едва заметной растушеванной стрелки. Затем золотым оттенком визажист покрывал все подвижное веко, а самый светлый использовал для внутренних уголков глаз вместо корректора.

Символизм в макияже

Например, круизная коллекция Dior вдохновлена греческими скульптурами, белым цветом и даже спортивными элементами. Именно поэтому лицо моделей украшали крошечные жемчужины во внутренних уголках глаз, а камни – во внешних. Таким образом визажисты хотели добавить символизма привычному макияжу, сделать своеобразный амулет, который будет приносить удачу. Бьюти-прием станет еще одним трендом в летнем мейк-апе.

Сияние в углах глаз

Если раньше в моде были затемненные тенями внутренние уголки глаз, то теперь следует делать наоборот – добавлять светлые сияющие оттенки. Питер Филипс для этого использует кисть или аппликатор из палетки теней, но также можно применить подушечки пальцев. Бьюти-лайфхак позволит осветить глаза, визуально открыть взгляд.

Водостойкая тушь вместо классической

Звездный визажист Филипс отмечает: "В макияже моделей я использовал именно водостойкую версию туши, которая подкручивает ресницы. Во-первых, в Афинах довольно жарко, важно, чтобы макияж держался стойко. Во-вторых, водостойкая формула лучше держит изгиб ресниц, если предварительно подкрутить их керлером".

Однако добавим, что пользоваться водостойкой тушью ежедневно нельзя, потому что она утолщает ресницы, тяжелее смывается, что может вызвать ломкость и выпадение волос.

Блеск под маской

Маски стали привычным атрибутом повседневного образа. Если вы захотите в течение дня иметь манящий сияющий эффект на губах, то пользуйтесь бальзамами или жидкими помадами. Существует больше вероятность, что они не сотрутся под маской.