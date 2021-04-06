Красота, подаренная природой, является особенной. Однако, чтобы сохранить и удачно подчеркнуть ее преимущества, понадобятся дополнительные шаги. Если вы узнаете, как правильно самостоятельно заботиться о своей внешности, то вам удастся в будущем избежать всевозможных инъекционных и хирургических вмешательств.

Природная красота у каждого индивидуальна. Именно поэтому нужно пересмотреть свою рутину сна, ухода и не только, если хотите долго и при любых обстоятельствах иметь привлекательный вид.

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5 шагов, чтобы подчеркнуть естественную красоту

Полезные жиры и углеводы в рационе

Организму нужна правильная пища и соответствующий рацион, чтобы в итоге у вас были крепкие ногти, блестящие волосы, сияющая кожа. Для этого стоит есть больше полезных жиров и овощей. Особенно богатыми на жирные кислоты являются такие продукты: лосось, скумбрия, тунец, авокадо, семена, орехи и растительные масла. Помимо пользы для красоты, они хорошо поддерживают женское здоровье. Также овощи и зерновые культуры являются ценным источником клетчатки и антиоксидантов, которые необходимы для процесса самоочищения организма. Правильное питание можно начать с овсянки с ягодами на завтрак, рыба с салатом на обед, запеченных овощей – на ужин.

Уход, подобранный с учетом индивидуальных потребностей

"Бум" на продукты для ухода за телом и лицом продолжается. Рынок красоты предлагает множество разнообразных средств из десятков бьюти-линеек. Чтобы досмотровая косметика оправдала ваши ожидания и не спровоцировала аллергической реакции, стоит ответственно и без суеты подходить к ее выбору. Поэтому всегда внимательно читайте состав, сравнивайте указанные компоненты с теми, что в списке активных в привычных для вас средствах, также не забывайте оценить состояние кожи, волос или ногтей перед покупкой. Каждый продукт должен удовлетворять ваши индивидуальные потребности. Если вы хотите включить новое средство в свою бьюти-рутину, то приобретите что-то более универсальное: например, деликатный тоник вместо активной сыворотки. По схожему принципу решайтесь на косметологические процедуры, массажи, обертывания – консультируйтесь со специалистом и учитесь слушать сигналы организма.

Витамины

С помощью витаминов можно удачно дополнить привычный уход за своей красотой. Ведь они действуют изнутри, чем способствуют более быстрому и заметному результату. Прежде чем проходить курс витаминов с целью улучшить состояние кожи, волос и ногтей, обратитесь к врачу, который даст вам ценные рекомендации, предложит проверенного производителя.

Сон и его гигиена

Кроме здорового сна, для подчеркивания естественной красоты также нужно следить, чтобы вы спали на чистом постельном белье, отказывались от экранного света по меньшей мере за час до сна, проветривали комнату и засыпали с в меру пустым желудком. Если вы будете следовать этим советам, то со временем заметите, что синяки под глазами исчезли, взгляд стал выразительнее, лицо имеет здоровый равномерный цвет и здоровый румянец на щеках, не вспоминая уже об ощущении бодрости и желании покорять новые вершины.

Чистые интервалы

Природная красота у многих ассоциируется с особой чистотой, здоровьем и открытостью окружающему миру. Ведь обычно все съеденное быстро отображается на коже. Поэтому следует познакомиться с чистыми промежутками – интервалами между приемами пищи продолжительностью от 3 до 6 часов. Для этого ешьте только тогда, когда есть полноценное ощущение голода, останавливайтесь, почувствовав сытость, старайтесь есть так, что между первым и последним прием был интервал не менее 12 часов.

Такая система питания является наиболее оптимальной и базовой для людей с современным ритмом жизни. Также она положительно влияет на состояние кожи, ногтей, волос и организма в целом. Если у вас есть хронические заболевания или особые потребности организма, то консультируйтесь с врачом, прежде чем корректировать режим питания.