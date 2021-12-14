Цвет Very Peri – это сине-фиолетовый оттенок с красноватым подтоном. Такой цвет должен передать радостное настроение и вдохновлять на смелые творческие решения. Начать можно с макияжа или маникюра.
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Стильный маникюр в цвете Very Peri
Авторы также называют цвет "любознательным и интригующим, оживляющим творческий дух". Его задача – помочь "принять изменившийся ландшафт возможностей". Интересно, что Peri в персидской мифологии – это утонченные крылатые духи, известные своей красотой и озорством.
Вице-президент Институт цвета Pantone, Лори Прессман отмечает: "Цвет года отражает происходящие глобальные инновации и преобразования. Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, привлекать и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами".
Very Peri сразу полюбился мастерам красоты. Они начали активно использовать разные его вариации для создания эффектных и модных бьюти-образов. Вам также следует попробовать новый оттенок в своем стиле. Начните с чего-нибудь минималистичного, но от этого не менее важного. К примеру, трендовый нейл-дизайн. Вдохновляйтесь подборкой идей.
Блеск новогодней ночи / Фото из инстаграма @glosshouse
Зимний маникюр в самом главном цвете года / Фото из инстаграма @colorsbeauty.pl
Яркое цветовое сочетание / Фото из инстаграма Тома Бачика
Микс стильных оттенков / Фото из инстаграма @makeup.ua
Геометрический нейл-арт / Фото из инстаграма @makeup.ua
Яркий вариант маникюра / Фото из инстаграма @makeup.ua
Оригинальный нейл-дизайн / Фото из инстаграма @makeup.ua
Двойной френч / Фото из инстаграма @makeup.ua
Роскошный маникюр для любого образа / Фото из инстаграма @makeup.ua