Макияж для нависших век: 6 правил для выразительного взгляда
19 октября 2021 , 20:24Читати новину українською
Источник:Harper's Bazaar
Нависшее веко может быть как возрастной проблемой, так и распространенной особенностью строения глаза, когда верхнее веко как бы свисает над подвижным, перекрывая его полностью или частично. Чтобы создать идеальный макияж, девушкам с нависшими веками понадобятся несколько полезных советов.
Если сделать макияж глаз неправильно, то в результате можно визуально их уменьшить, придать взгляду уставшего и набухшего вида. Таких неприятностей легко избежать, если придерживаться нескольких простых правил.
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6 правил макияжа для нависших век
- Прежде всего наносить праймер. Специальный праймер для век помогает теням и подводке иметь красивый вид и добавляет устойчивости. Нависшие веки мешают теням сохранять устойчивость.
- Распределяйте тени над складкой. Темные тени нужно наносить как на саму складку, так и немного над ней. Таким образом можно визуально скорректировать форму глаз и придать взгляду выразительности.
Особенности макияжа для нависшего века / Фото с инстаграма @jlawthequeen
- Пользуйтесь матовыми тенями. Неподвижные веки можно немного уменьшить с помощью матовых теней, а не шимерних. Сияющие текстуры отражают свет, чем визуально увеличивают соответствующий участок лица и образуют эффект отека.
- Освещайте внутренние уголки глаз. Светлые шимерные тени стоит наносить на внутренние уголки глаз и под ними к середине нижнего контура. Бьюти-лайфхак визуально увеличивает глаза и делает взгляд более открытым.
Полезные бьюти-лайфхаки / Фото с инстаграма @blakelively
- Не направляйте стрелки вниз. Обычно нависшие веки превращают взгляд на печальный и усталый даже без косметики. Стрелки с "опущенными" кончиками только ухудшают ситуацию. Поэтому направляйте ваши стрелки вверх.
- Тщательно растушевывайте тени. Обладательницам нависших век не следует экспериментировать с графическими стрелками и четкими линиями в макияже глаз, чтобы не уменьшить глаза визуально и не придавать им уставшего вида. Для растушевки косметики используйте пушистую кисть и создавайте мягкие линии и переходы.