Макияж для нависших век: 6 правил для выразительного взгляда

20:24

Нависшее веко может быть как возрастной проблемой, так и распространенной особенностью строения глаза, когда верхнее веко как бы свисает над подвижным, перекрывая его полностью или частично. Чтобы создать идеальный макияж, девушкам с нависшими веками понадобятся несколько полезных советов.