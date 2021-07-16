Макияж для тех, кто не умеет его делать: топ-3 идеи

Экспресс-макияж - это отличный вариант для тех красавиц, которые не имеют времени овладеть профессиональными навыками мейк-апа, но хотят всегда выглядеть привлекательно и подчеркивать свою красоту с помощью косметики. Поэтому вам пригодятся топ-3 идеи, для которых не нужно уметь краситься.

Чтобы повторить экспресс-макияж, вам понадобятся бюджетные средства и минимум усилий. Однако важно перед нанесением косметики увлажнить кожу лица и выровнять тон, а затем переходить к созданию быстрого и трендового мейк-апа.

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Экспресс-макияж, для которого не нужно уметь краситься

Цветные стрелки

Классические черные карандаши для макияжа глаз очень пигментированные. Обычно цветные карандаши не такие, а также ими можно рисовать стрелки быстрее. Если первая попытка вышла неудачной, и линии имеют не очень ровный вид, то аккуратно и осторожно растушуйте их кистью – это не менее красиво.

Чтобы получить более трендовый эффект, дорисуйте еще по одной стрелке карандашом того же цвета над верхними веками. Дополнительный процесс займет всего минуту, но результат кардинально изменит образ, сделает его модным.

Хайлайтер вместо теней

Чтобы превратить обычный нейтральный макияж в эффектный вечерний, достаточно нанести на веки хайлайтер, а на губы яркую помаду. Такое сочетание придаст изюминку повседневному образу. Чтобы сделать взгляд более выразительным, подведите мягким черным карандашом внутреннюю линию нижнего века. Бьюти-лайфхак поможет потратить меньше времени на макияж глаз, ведь наносить и растушевывать тени – дольше и нужно правильно выполнять этот шаг.

Smokey с отблеском

Темные тени нанесите на основание подвижного века и растушуйте кистью или пальцами. Вы можете завершить макияж глаз на этом этапе. Таким образом у вас получится трендовый мономакияж. Однако для интересного эффекта добавьте в центр века "отблеск" – блестящими тенями, глиттером или тем же хайлайтером. И наслаждайтесь сиянием собственного взгляда.