Форму бровей можно корректировать без татуажа или наращивания. Полезные трюки в макияже помогут хоть каждый день иметь другой бьюти-образ благодаря изменению формы бровей.

Если у вас возникает потребность скорректировать форму бровей, то это можно сделать без хирургического вмешательства, татуажа или процедуры наращивания волос. Для этого вам понадобится лишь несколько бьюти-лайфхаков.

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Как изменить форму бровей с помощью макияжа

Брови-арки

Такая форма бровей больше подойдет обладательницам круглого лица, потому что будет визуально увеличивать глаза и "подтягивать" тяжелые верхние веки. Чтобы придать бровям такого вида, вам понадобится специальный карандаш, хайлайтер и гель-фиксатор.

Начните с заполнения карандашом промежутков между волосками. Однако важно не наносить продукт слишком толстым слоем. Следующим шагом является расчесывание бровей гелем, направляя волоски только вверх.

После нанесите хайлайтер в центр кожи сразу под бровями. Таким образом взгляд будет казаться более открытым, а изгиб брови будет более выразительным.

Небрежные брови

Стиль бровей был популярным в 2017 году, но эксперты в индустрии красоты прогнозируют ему громкое возвращение в 2021. Ведь с помощью такого вида бровей можно придать лицу свежести и визуально его омолодить.

Чтобы повторить бьюти-лайфхак, возьмите карандаш для бровей, гель фиксатор и специальную щеточку. Вертикальными движениями снизу вверх начинайте прорисовывать брови карандашом. Полученный результат зафиксируйте гелем. Теперь с помощью специальной щеточки расчешите волоски, легко взлохмачивая их.

Широкие брови

Широкая форма бровей будет визуально уменьшать большой лоб, добавлять бровям симметричности, а скулам четкости. Чтобы сделать брови шире, воспользуйтесь специальными тенями или карандашом, кисточкой и гелем.

Первый шаг – это зарисовки бровей. Важно при этом немного выходить за контур сверху, нанося горизонтальные штрихи. Теперь с помощью щеточки тщательно растушуйте нанесенный продукт, чтобы контур бровей ни был четким, и расчешите волоски, немного направляя их вверх.