Новогодние макияжи, стильные укладки под шапку и зимний уход: эксклюзивные советы визажиста

Зимой кожа каждого человека становится более уязвимой к холоду, поэтому ей нужен особый уход. Но не стоит забывать и о визуальной составляющей: стильные укладки волос, актуальные макияжи и другие must have для сияющего вида. Об этом мы пообщались с визажистом и блогером Ириной Легкобит.

Не знаете, на какой макияж обратить внимание для корпоратива или новогодней ночи? Вас беспокоят постоянно трескающиеся губы или сомневаетесь, стоит ли пользоваться защитой от солнца на лыжном курорте? Ценной информацией с читателями 24 канала поделилась make up influencer и визажистка Недели моды в Милане – Ирина Легкобит.

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Нужно ли пользоваться защитой от солнца зимой

Защитой от солнца нужно пользоваться обязательно. Ведь ультрафиолет – вреден для нашей кожи, образовывает пигментацию, меняет цвет лица. Его нужно наносить под тональный крем, но если у вас тональный с "солнцезащитой" и вы его использует ежедневно – это еще лучше. Тогда можно избегать отдельного средства от защиты солнца.

Какой должна быть бьюти-рутина ухода за кожей зимой

Уход за кожей зимой, конечно, отличается по сравнению с летом, но это определяет индивидуально косметолог под тип кожи, ведь каждому требуются отдельные уходовые средства. Я лично хочу рекомендовать максимальное увлажнение, ведь зимой кожа – очень сухая и нуждается в большем "питании". Поэтому это могут быть средства с гиалуроновой кислотой. Дополнительно, когда есть отдельные сухие участки кожи, для этих зон можно использовать отдельные кремы. Но это все индивидуально для каждого. Конечно, если мы используем увлажнение летом, то оно более флюидное, легкое, нежное, а вот зимой можно включить более жирные кремы, чтобы максимально увлажнять кожу.

Максимально увлажняйте кожу зимой / Фото с инстаграма Ирины Легкобит

Как подготовить кожу к макияжу зимой.

Увлажнять кожу перед макияжем нужно не только зимой, но и летом. Обязательно перед ним наносите основу или увлажняющий крем. Это может быть как профессиональный уход, так и домашний. Благодаря базе, которую мы наносим на кожу, во-первых, тон ложится гораздо лучше, во-вторых, дольше держится, поскольку кожа не "съедает" его, а максимально увлажняется.

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Каким должен быть ежедневный макияж в зимнюю пору

Что касается ежедневного макияжа зимой, то он по технике не особо отличается от любого другого макияжа. Дело только в уходе. Мы не делим тональные кремы на зимние и летние, но я, все же, рекомендую наносить на каждый день легкие тональные кремы, флюидные, которые имеют влажный финиш, а не матовый. Они выглядят лучше на коже, которая более пересушена, а отчасти зимой это у каждого так. Они не дают матового финиша, на них не видно шелушений. Поэтому с тоном важно соблюдать осторожность. В целом, если говорить о порядке нанесения всех косметических продуктов зимой, то обязательно должна быть база или увлажняющий крем, тогда уже тон, коррекция лица и все другие средства.

Что делать с губами, чтобы они не трескались в мороз

Что касается губ, то обязательно нужно использовать бальзам. Есть очень классные ночные маски, которые можно использовать абсолютно каждый день. Их нужно наносить на ночь, и ночью губы становятся максимально влажными и не пересушиваются на утро. Также обязательно в течение дня несколько раз обновлять бальзам для губ. Он должен быть питательным, мягким и не позволять губам обветриться в холодное время. Также к этому я прибавила бы скрабы. Они очень хорошо отшелушивают мертвую кожу, делают ее более податливой. Когда вы будете использовать скраб, то после этого обязательно накладывайте маску для губ или увлажняющий бальзам.

Заботьтесь о своих губах зимой / Фото с инстаграма Ирины Легкобит

Следует ли включать в повседневный макияж разноцветные стрелки

По-моему, разноцветные стрелки очень круто смотрятся в дневном макияже. Если вы креативный человек, если вы любите одеваться ярко и хотите подчеркнуть свой образ стрелочкой, то это будет очень актуально. Но если это будет яркая стрелка на повседневный макияж, то она должна быть минималистичной, не супертолстой, не графической, а такой легкой, которая будет очень "вуально" выглядеть на веках.

Какие цвета в вечерних макияжах сейчас самые актуальные

Не могу сказать, что есть какой-нибудь отдельный тренд на отдельный цвет. Однако сейчас очень актуальные стрелки – черные или разноцветные. Это тренд, который с 2021 года плавно переходит в 2022 год. Классные акценты, яркие цвета даже невзирая на то, что это зима. Учитывая, что это предновогоднее время, то актуальны также макияжи в коричневых тонах и с дополнительными блестками, которые подчеркнут образ.

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Топ-3 макияжа на корпоратив или новогоднюю ночь

Если мы говорим о праздновании новогодней ночи, которое будет в ресторане, где будет красивая одежда, то я бы выделила три самых актуальных макияжа:

1 – растушеванная стрелка, она может быть как в черном цвете, так и с добавлением любого другого оттенка;

2 – глитерный макияж, то есть приподнятый нижний каял, а сверху можем добавить глитер, чтобы максимально сиять;

3 – макияж с цветным акцентом в соответствии с одеждой, это может быть стрелка или ресницы в цвет к вашему образу – синий, голубой, розовый. Сейчас доступна очень разнообразная гамма туш, и это тоже очень круто будет выглядеть.

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Какие посоветуете стильные укладки волос под головной убор?

Что касается укладок, то сейчас в тренде простые прически и простые укладки. Это собранный пучок – в самостоятельном исполнении он всегда стильно выглядит, когда есть локоны спереди, или наоборот – полностью собранные волосы. То есть легкость в прическе или максимальная сдержанность – сейчас это наиболее актуально. Также возможно дополнительное оформление локонов – максимально легкие и воздушные, без начеса. Максимально популярная сейчас волна – ее очень легко делать в домашних условиях: выкрутите волосы в два ряда или один ряд и вычесывайте щеткой. Такая прическа подходит как под панаму, так и под шапку, и опять же под трендовый платок.

3 must have средства для ухода за волосами зимой

1. Термозащита – обязательно перед сушкой волос или укладкой.

2. Легкие маски, которые можно использовать едва ли не при каждом мытье волос.

3. Качественное расчесывание. Я рекомендую щетку Janeke. Она идеальна даже для мокрых волос.

Уход за волосами зимой как никогда необходим / Фото с инстаграма Ирины Легкобит